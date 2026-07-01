தாயுமானவா் திட்டத்தின்கீழ் ஜூலை 4, 6 தேதிகளில் குடிமைப் பொருள்கள் விநியோகம்

தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் கோவை மாவட்டத்தில் ஜூலை 4, 6 தேதிகளில் (இரண்டு நாள்கள்) வீடு தேடி குடிமைப் பொருள்கள் (ரேஷன் பொருள்கள்) வழங்கப்படவுள்ளன.
இதுகுறித்து கோவை குடிமைப் பொருள்கள் வழங்கல் துறை இணைப் பதிவாளா் அலுவலகம் தரப்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில், ‘தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் முதியோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இல்லம்தேடி குடிமைப் பொருள்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, கோவை மாவட்டத்தில் ஜூலை 4, 6 ஆகிய தேதிகளில் குடிமைப் பொருள்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.
தகுதி வாய்ந்த குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு குடிமைப் பொருள்கள் விநியோகிக்கப்படும் நாள் மற்றும் பகுதி குறித்த விவரங்கள், சம்பந்தப்பட்ட நியாயவிலைக் கடைகளில் விளம்பரம் செய்யப்படும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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