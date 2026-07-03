கோவை இந்துஸ்தான் கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவா்களுக்கான வரவேற்பு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் முதல்வா் பொன்னுசாமி வரவேற்றாா். கல்லூரியின் நிா்வாக அறங்காவலா் சரஸ்வதி கண்ணையன் தலைமை வகித்தாா். கவிஞா் கவிதாசன் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று பேசுகையில், முயற்சி திருவினையாக்கும், வெற்றியைத் தரும். எனவே, மாணவா்கள் எப்போதும் முயற்சியைக் கைவிடக்கூடாது. எப்போதும் ஏதாவது ஒரு வகையில் முயன்று கொண்டே இருக்க வேண்டும். நமது தாய்மொழியான தமிழைப் போற்றி, தாய் நாட்டை மதித்து, பெற்றோா், ஆசிரியா் சொல் கேட்டு ஒழுங்கமான மாணவா்களாக வளர வேண்டும் என்றாா்.
எம்எஸ்எம்இ பயிற்சி ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் ராஜேஷ்குமாா், வித்யா ஸ்ரீகாந்த், சிவகுமாா் ஆகியோா் பங்கேற்று பல்வேறு தலைப்புகளில் உரையாற்றினா்.
கல்லூரி இணைச் செயலா் பிரியா சதீஷ் பிரபு, ஆங்கில துறைத் தலைவா் பிரியா தாமஸ் உள்ளிட்டோா் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனா்.
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