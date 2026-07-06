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கோயம்புத்தூர்

கொடுமுடி அருகே விவசாய நிலத்தில் தீ விபத்து! கரும்புத் தோட்டம், தென்னந்தோப்புகள் சேதம்!

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கொடுமுடி அருகே உள்ள எல்லையூா் பகுதியில் விவசாய நிலத்தில் பற்றி எரியும் தீ.

Updated On :7 ஜூலை 2026, 1:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கொடுமுடி அருகே விவசாய நிலத்தில் திங்கள்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் கரும்புத் தோட்டம், தென்னந்தோப்புகள் எரிந்து சேதமாயின.

ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமுடி அருகே உள்ளது எல்லையூா் பகுதி. இங்குள்ள விவசாய நிலத்தில் திங்கள்கிழமை மாலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. சுமாா் 50 ஏக்கா் பரப்பளவுக்கு தீ வேகமாகப் பரவி கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது. தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த கொடுமுடி தீயணைப்புத் துறையினா், இரண்டரை மணி நேரமாகப் போராடியும் தீயை அணைக்க முடியவில்லை.

இந்த தீ விபத்தில் செந்தில்நாதன் என்பவருக்கு சொந்தமான 8 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த கரும்புப் பயிா், முத்துக்குமாா் என்பவருக்கு சொந்தமான தென்னந்தோப்பு ஆகியவை எரிந்து சாம்பலாயின. தொடா்ந்து தீ பரவி எரிந்து வருகிறது. தீ விபத்து நிகழ்ந்த பகுதியில் அடா்ந்த கோரை புற்கள் அதிகமாக உள்ளதால், தீயை அணைக்க முடியாத நிலை உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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