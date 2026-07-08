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கோயம்புத்தூர்

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டியவருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி வழிப்பறியில் ஈடுபட்டவருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து திருப்பூா் தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.

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சித்திரிப்பு

Updated On :8 ஜூலை 2026, 5:19 am IST

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கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி வழிப்பறியில் ஈடுபட்டவருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து திருப்பூா் தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்துள்ளது.

திருப்பூா் கே.எஸ்.சி. பள்ளி வீதியைச் சோ்ந்தவா் கெவா்சந்த் (40). இவா் அப்பகுதியில் பலசரக்கு கடை வைத்துள்ளாா். கடந்த 2018 ஜூலை 29-ஆம் தேதி வளம் பாலம் நொய்யல் ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது, அங்கு வந்த தேனியைச் சோ்ந்த சையது அபுதாஹிா்(34) என்பவா் கத்தியைக் காட்டி கெவா்சந்த்திடம் இருந்து மோட்டாா் சைக்கிளை பறித்துவிட்டு தப்பினாா்.

இதுகுறித்து தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சையது அபுதாஹிரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். இந்த வழக்கு விசாரணை திருப்பூா் தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

இதில் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி மோட்டாா் சைக்கிளை பறித்த குற்றத்துக்காக, சையது அபுதாஹிருக்கு 7 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி மோகனவள்ளி தீா்ப்பளித்தாா். இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் பிரசன்ன வெங்கடேஷ் ஆஜரானாா்.

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