Dinamani
எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல்: பாதிப்படைந்த காரை காட்ட முடியுமா?- அமைச்சா் நிதின் கட்கரி சவால் ஒரே பெயரில் வெவ்வேறு மருந்துகள்: தீா்வு காண புதிய நடவடிக்கைஅரசு செயற்கை கருத்தரிப்பு மையத்தில் பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகள்!நிகா்நிலை பல்கலை. அந்தஸ்தால் குறையும் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்தமிழக சிறைகளில் அதிகரிக்கும் கைதிகள் எண்ணிக்கை: போதிய காவலா்கள் இல்லாத அவலம் திறந்தவெளி சந்தை மூலம் பங்குகளைத் திரும்பப் பெறும் முறைக்கு மீண்டும் அனுமதி மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி அடுத்த மாதம் திறப்பு?
/
கோயம்புத்தூர்

வால்பாறையில் வாடகை செலுத்தாத பாஜக அலுவலகம்! 10 கடைகளுக்கு சீல்

வால்பாறை புதுமாா்க்கெட் பகுதியில் வாடகை செலுத்தாக 10 கடைகளுக்கு நகராட்சி அதிகாரிகள் ‘சீல்’ வைத்தனா்.

News image

வாடகை செலுத்ததாத பாஜக அலுவலகத்துக்கு ‘சீல்’ வைக்கும் நகராட்சி ஊழியா்கள்.

Updated On :8 ஜூலை 2026, 6:26 am IST

Syndication

வால்பாறை புதுமாா்க்கெட் பகுதியில் வாடகை செலுத்தாக 10 கடைகளுக்கு நகராட்சி அதிகாரிகள் ‘சீல்’ வைத்தனா்.

வால்பாறை புதுமாா்க்கெட் மற்றும் குமரன் சாலையில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான சுமாா் 300-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன. இதில் கடைகளை வாடகைக்கு எடுத்து வியாபாரம் செய்பவா்களில் பலா் சில ஆண்டுகளாகவே வாடகை செலுத்தாமல் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

நகராட்சி நிா்வாகம் பலமுறை நோட்டீஸ் வழங்கியும் முறையாக வாடகை செலுத்தாமல் இருந்துள்ளனா்.

இந்நிலையில், வால்பாறை நகராட்சி ஆணையா் குமரன் தலைமையில் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியா்கள் மாா்க்கெட் பகுதிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை சென்று வாடகை செலுத்தாத பாஜக அலுவலகம் உள்பட 10 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை: கடைகளுக்கு அபராதம்

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை: கடைகளுக்கு அபராதம்

ரூ.60 லட்சம் வாடகை நிலுவை: ஈரோடு ஜவுளிச் சந்தையில் 19 கடைகளுக்கு ‘சீல்’

ரூ.60 லட்சம் வாடகை நிலுவை: ஈரோடு ஜவுளிச் சந்தையில் 19 கடைகளுக்கு ‘சீல்’

புதிய பேருந்து நிலையத்தில் 13 கடைகளுக்கு சீல்வைப்பு

புதிய பேருந்து நிலையத்தில் 13 கடைகளுக்கு சீல்வைப்பு

மாநகராட்சி கடைகளுக்கு முன்கூட்டியே வாடகை வசூலிப்பு: வணிகா்கள் ‘இ-போஸ்ட்’ அனுப்பும் போராட்டம்

மாநகராட்சி கடைகளுக்கு முன்கூட்டியே வாடகை வசூலிப்பு: வணிகா்கள் ‘இ-போஸ்ட்’ அனுப்பும் போராட்டம்

விடியோக்கள்

கரூர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பு: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் முழுப் பேட்டி!

கரூர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பு: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் முழுப் பேட்டி!

POWER CENTER விஜய் மட்டுமல்ல...| CM Vijay | TVK | Political analyst Jagadeswaran | Aadhav arjuna

POWER CENTER விஜய் மட்டுமல்ல...| CM Vijay | TVK | Political analyst Jagadeswaran | Aadhav arjuna

அமைச்சரவையில் சேர்ந்ததாலேயே தவெக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுவிட்டோம் என்று பொருளல்ல - Thirumavalavan

அமைச்சரவையில் சேர்ந்ததாலேயே தவெக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுவிட்டோம் என்று பொருளல்ல - Thirumavalavan

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!