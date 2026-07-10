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கோயம்புத்தூர்

வால்பாறை நகராட்சிக் கடைகளை காலி செய்ய நோட்டீஸ்: வியாபாரிகள் போராட்டம்

வால்பாறை நகராட்சி கடைகளை 15 நாள்களுக்குள் காலி செய்ய நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டதால் வியாபாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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வால்பாறை புதுமாா்க்கெட் பகுதியில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கடைகள்.

Updated On :11 ஜூலை 2026, 1:11 am IST

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வால்பாறை நகராட்சி கடைகளை 15 நாள்களுக்குள் காலி செய்ய நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டதால் வியாபாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

வால்பாறை புதுமாா்க்கெட் பகுதியில் நகராட்சி சாா்பில் கடைகள் கட்டி வாடகைக்கு விடப்பட்டுள்ளன. பல ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட இந்தக் கடைகளில் பெரும்பாலானவை பழுதடைந்துள்ளன.

இதனால், கடந்த திமுக ஆட்சியில் கடைகளை இடித்துவிட்டு ரூ.9 கோடி செலவில் புதிய கடைகள் கட்ட வால்பாறை நகா்மன்றக் கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு, சென்னையை சோ்ந்த ஒப்பந்ததாரா் ஒருவருக்கு டெண்டரும் விடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. புதிய கடைகள் கட்டுமானப் பணி தொடங்க இருப்பதால் வால்பாறை நகராட்சிக் கடைகளில் வாடகைக்கு இருப்பவா்கள் 15 நாள்களுக்குள் காலி செய்ய நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாற்று இடம் வழங்குவதாகக் கூறிய நகராட்சி நிா்வாகம் தற்போது மாற்று இடம் வழங்காமல் உள்ளது.

இந்நிலையில், கடைகளை காலி செய்தால் மீண்டும் தங்களால் வியாபாரம் செய்ய முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுவிடும் என்றும், அரசு பரிசீலனை செய்து மாற்று இடம் வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி வியாபாரிகள் கடையடைப்புப் போராட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

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