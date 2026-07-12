கோவை மாநகரில் போதை மாத்திரைகள், கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 பேரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 450 போதை மாத்திரைகள், 3 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
கோவை பெரியகடை வீதி போலீஸாா் ரோந்து பணியில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, தெற்கு உக்கடம் அருகே ராமா் கோயில் காய்கறி சந்தைப் பகுதியில் சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் நின்றிருந்த நபரிடம் சோதனை மேற்கொண்டபோது, அவா் விற்பனைக்காக போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில், அவா் புல்லுக்காடு வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்பைச் சோ்ந்த ஷாருகான் (25) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த 50 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல, செல்வபுரம் போலீஸாா் அப்பகுதியில் உள்ள சிவாலயா சந்திப்பு பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அங்கு சுற்றித்திரிந்த நபரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டபோது, அவா் பொள்ளாச்சி, சூளேஸ்வரன்பட்டி விவேகானந்தா நகரைச் சோ்ந்த பாஸ்கா் (48) என்பதும், விற்பனைக்காக 3 கிலோ கஞ்சா, 400 போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது
இதையடுத்து, பாஸ்கரை கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த போதை மாத்திரைகள், கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
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