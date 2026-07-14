கோவை அரசு மருத்துவமனையில் போதிய பணியாளா்களை நியமிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் 40 போ் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கோவை அரசு மருத்துவமனை முன் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் ராஜா தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் தினேஷ் முன்னிலை வகித்தாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா் கூறுகையில், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவா்கள், செவிலியா் மற்றும் ஆய்வகப் பணியாளா்கள் இல்லாததால், மருத்துவ சேவை முழுமையாக கிடைப்பதில்லை. புறநோயாளிகள் பிரிவு கட்டடத்தை இடிக்கத் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், இதற்கான மாற்று கட்டடம் இன்னும் ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை.
மருத்துவமனை உணவகம் தரமற்ற முறையில் உள்ளதுடன், தூய்மையான குடிநீா், சுகாதாரமான கழிப்பறை, காத்திருப்பு அறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் போதுமானதாக இல்லை. ஒப்பந்த நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்டித்து, முறைகேடுகளை தடுக்க வேண்டும், நோயாளிகளிடமிருந்து சட்டவிரோதமாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதைத் தடுக்க வேண்டும், மாநகரப் பகுதிகளில் முதலுதவியுடன் கூடிய இருசக்கர வாகன ஆம்புலன்ஸ் சேவையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தைத் தொடா்ந்து, அங்கிருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் நோயாளிகளிடம் இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கத்தினா் கோரிக்கைகள் அடங்கிய துண்டறிக்கைகளை விநியோகித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா். பின்னா், சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்ற அந்த சங்கத்தைச் சோ்ந்த 40 பேரை ரேஸ்கோா்ஸ் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
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