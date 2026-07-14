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கோயம்புத்தூர்

கஞ்சா, போதை மாத்திரை விற்ற 5 போ் கைது: 190 கிலோ குட்கா பறிமுதல்

கோவை மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் கஞ்சா, போதை மாத்திரைகள் மற்றும் குட்கா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து 190 கிலோ குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:19 am IST

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கோவை மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் கஞ்சா, போதை மாத்திரைகள் மற்றும் குட்கா விற்பனையில் ஈடுபட்ட 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து 190 கிலோ குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்தனா்.

கோவை அரசு மருத்துவமனை பகுதியில் ரேஸ்கோா்ஸ் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரோந்து சென்றனா். அந்தப் பகுதியில் கஞ்சா விற்றுக் கொண்டிருந்த திரிபுரா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த திபென்கா் (28) என்பவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 2 கிலோ 600 கிராம் கஞ்சாவைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதேபோல, கோவை லாலி ரோடு அருகே கஞ்சா மற்றும் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த உக்கடம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஹரிஷ் (19) என்பவரை ஆா்எஸ்புரம் போலீஸாா் கைது செய்து, அவரிடமிருந்து 300 கிராம் கஞ்சா, 5 போதை மாத்திரைகள் மற்றும் ஒரு ஊசியைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

கோவைபுதூா் பகுதியில் உள்ள பெட்டிக்கடையில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா விற்ற இளங்கோ (65) என்பவரை குனியமுத்தூா் போலீஸாா் கைது செய்து, 52 கிலோ குட்காவை பறிமுதல் செய்தனா். இதேபோல, கே.கே நகா் பகுதியில் சரவணம்பட்டி போலீஸாா் ரோந்து சென்ற போது, அந்தப் பகுதியில் உள்ள பெட்டிக்கடையில் 136 கிலோ குட்கா பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, இதுதொடா்பாக காளிமுத்து (36), கதிரவன் (39) ஆகியோரைக் கைது செய்தனா். தலைமறைவாக உள்ள விஜயன், சுரேஷ் ஆகிய இருவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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