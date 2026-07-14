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கோயம்புத்தூர்

பணம் எடுக்க உதவுவதுபோல நடித்து ஏடிஎம் அட்டையை மாற்றி மோசடி: இளைஞா் கைது

ஏ.டி.எம். மையத்தில் பணம் எடுக்க உதவுவதுபோல நடித்து அட்டையை மாற்றி ரூ.17,200 எடுத்து மோசடி செய்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:19 am IST

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ஏ.டி.எம். மையத்தில் பணம் எடுக்க உதவுவதுபோல நடித்து அட்டையை மாற்றி ரூ.17,200 எடுத்து மோசடி செய்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கோவை ரத்தினபுரி தயிா் இட்டேரி சாலையைச் சோ்ந்தவா் நாகராஜ் (46). இவா் பணம் எடுத்து வருமாறு தனது மகனிடம் ஏ.டி.எம் அட்டையைக் கொடுத்து அனுப்பியுள்ளாா். ரத்தினபுரி ராஜு நாயுடு வீதியில் உள்ள ஏ.டி.எம். மையத்துக்குச் சென்ற அவரது மகன் பணம் எடுக்க முயன்றுள்ளாா்.

பணம் எடுப்பதில் அவருக்கு தடுமாற்றம் ஏற்பட்டதால், அங்கு நின்றிருந்த நபா் ஒருவா் உதவியுள்ளாா். பின்னா், பணம் வரவில்லை எனக் கூறி அட்டையை மாற்றி அவரிடம் கொடுத்து அனுப்பியுள்ளாா். அவா் சென்ற பிறகு அவரது அந்த அட்டையைப் பயன்படுத்தி ரூ.17,200 எடுத்துள்ளாா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் ரத்தினபுரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். அதில், மோசடியில் ஈடுபட்டவா் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த சரண்ராஜ் (37) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை போலீஸாா் கைது செய்து, பணத்தை மீட்டனா்.

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