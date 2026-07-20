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கோயம்புத்தூர்

நாளைய மின்தடை: பாப்பநாயக்கன்பாளையம்

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கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 2:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை, பாப்பநாயக்கன்பாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 21) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: ஆவாரம்பாளையம், கணேஷ் நகா், காமதேனு நகா், நவ இந்தியா, கணபதி பேருந்து நிறுத்தம், சித்தாபுதூா், பாப்பநாயக்கன்பாளையம், ஜிகேஎன்எம் மருத்துவமனை, அலமு நகா், பாலாஜி நகா், ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை மற்றும் கல்யாண மண்டபம், மின் மயானம், காந்தி மாநகா் (ஒரு பகுதி).

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