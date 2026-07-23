போத்தனூா் வழித்தடத்தில் கேரளத்துக்கு சிறப்பு ரயில்

மைசூரு - கண்ணூா் மற்றும் கண்ணூா் - பெங்களூரு இடையே போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
மைசூரில் இருந்து ஆகஸ்ட் 25-ஆம் தேதி இரவு 10.30 மணிக்குப் புறப்படும் மைசூரு - கண்ணூா் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06227) மறுநாள் பிற்பகல் 2 மணிக்கு கண்ணூா் நிலையத்தை சென்றடையும். மறுமாா்க்கமாக, கண்ணூரில் இருந்து ஆகஸ்ட் 26 மாலை 6.25 மணிக்குப் புறப்படும் கண்ணூா் - பெங்களூரு சிறப்பு ரயில் (எண்: 06228) மறுநாள் காலை 8.35 மணிக்கு பெங்களூரு கண்டோன்மென்டை சென்றடையும்.
இந்த ரயிலானது, தலச்சேரி, வடகரை, கோழிக்கோடு, திரூா், ஷொரணூா், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், பங்காரப்பேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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