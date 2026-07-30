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கோயம்புத்தூர்

கஞ்சா விற்ற 5 போ் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்பட்ட 5 போ் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் புதன்கிழமை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 3:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்பட்ட 5 போ் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் புதன்கிழமை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவைப்புதூா் பேருந்து நிறுத்தம் பின்புறம் உள்ள காலியிடத்தில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதைத் தொடா்ந்து கடந்த ஜூலை 1-ஆம் தேதி குனியமுத்தூா் போலீஸாா் அங்கு சென்று சோதனை செய்தபோது கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த க.ராகுல் (28), ஜே.ஜான் ஜோசப் (34), ப.முகமது அனஸ் (31), கு.ராம்பிரசாத் (27), ரா.பாலாஜி (28) ஆகிய 5 பேரைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

இந்நிலையில் பொதுமக்களுக்கும், அமைதிக்கும் ஊறு விளைவிக்கும் வகையில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இவா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க குனியமுத்தூா் காவல் ஆய்வாளா் மற்றும் தெற்கு சரக காவல் துணை ஆணையா் பரிந்துரைத்ததன்பேரில், குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அவா்களை சிறையில் அடைக்க கோவை மாநகர காவல் ஆணையா் நா.கண்ணன் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

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