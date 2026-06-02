தென்மேற்கு பருவமழை பாதிப்புகளின்போது உடனடியாக மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணி மேற்கொள்ள அனைத்து துறைகளைச் சோ்ந்த அலுவலா்களும் தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டுமென மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
கோவை மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த அனைத்துத் துறை அலுவலா்களின் ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. பொள்ளாச்சி சாா் ஆட்சியா் ராமகிருஷ்ணசாமி முன்னிலை வகித்தாா்.
இந்த கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் பேசியதாவது:
தென்மேற்கு பருவமழை அவசரக் காலங்களில் பாதிக்கப்படும் மக்களை தங்கவைப்பதற்கான பாதுகாப்பு மையங்கள் தயாா் நிலையில்
இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மீட்பு மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகளை உடனுக்குடன் மேற்கொள்ளும் வகையில் வருவாய், உள்ளாட்சி, காவல், தீயணைப்பு, நெடுஞ்சாலை, மின்சாரம், பொதுப்பணி, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள்
நல்வாழ்வு உள்ளிட்ட துறைகளைச் சோ்ந்த அலுவலா்கள் எப்போதும் தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டும். சாலைகளில் விழும் மரங்கள், மின்கம்பங்கள் மற்றும் மண்சரிவுகளை உடனடியாக அகற்றி சீரமைக்கும் வகையில் போதுமான அளவில் பொக்லைன் இயந்திரங்கள், மணல் மூட்டைகள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களை தயாா் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
நியாயவிலைக் கடைகளில் அத்தியாவசியப் பொருள்கள், மருத்துவமனைகளில் நோய்த் தடுப்பு மருந்துகள், உயிா்காக்கும் மருந்துகள் மற்றும் அவசரகால மருத்துவப் பொருள்கள் தேவையான அளவில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
முன்னதாக, நவ இந்தியா தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழக அலுவலகம், திருச்சி சாலையில் உள்ள நெடுஞ்சாலைத் துறை அலுவலகம் ஆகிய இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின் கம்பங்கள் மற்றும் மின் கடத்திகள், மணல் மூட்டைகள், மரம் அறுக்கும் இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட பேரிடா் மீட்பு உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்களை பாா்வையிட்டு, அவசர நிலைகளை திறம்பட எதிா்கொள்ளும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் குறித்து அலுவலா்களிடம் ஆட்சியா் கேட்டறிந்தாா்.
கட்டுப்பாட்டு அறையும், தொடா்பு எண்களும்...
கோவை மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் தொடா்பாக உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், மாநகராட்சி அலுவலகம், நகராட்சி அலுவலகம் மற்றும் அனைத்து வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் வகையில் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டு தொடா்பு எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் - 1077, 0422 2306051, மாநகராட்சி தலைமை அலுவலகம் - 0422 2302323, 81900 00200, மாநகராட்சி வடக்கு மண்டலம் - 8925975980, தெற்கு மண்டலம் - 9043066114, மத்திய மண்டலம் - 8925975982, மேற்கு மண்டலம் - 8925975981, கிழக்கு மண்டலம் - 8925840945, வால்பாறை நகராட்சி - 04253222122, பொள்ளாச்சி - 04259220999, மேட்டுப்பாளையம் - 04254222151, மதுக்கரை - 0422 2622238, கூடலூா் - 4222 692402, கருமத்தம்பட்டி - 0421 2333070, காரமடை - 0425 4272315, கோவை (தெற்கு வட்டம்) - 0422 2214225, அன்னூா் வட்டம் - 0425 4299908, மேட்டுப்பாளையம் வட்டம் - 0425 4222153, கோவை (வடக்கு வட்டம்) - 0422 2247831, சூலூா் - 0422 2681000, பேரூா் - 0422 2606030, மதுக்கரை - 0422 2622338, பொள்ளாச்சி - 04259226625, கிணத்துக்கடவு - 0425 9241000, வால்பாறை வட்டம் - 0425 3222305, ஆனைமலை வட்டம் - 0425 - 3296100.
தென்மேற்கு பருவமழை இன்று தொடக்கம்...
பாலக்காடு கணவாய், கோவையின் மேற்குப் பகுதிகள், மேற்குத்தொடா்ச்சி மலை மற்றும் கேரளப் பகுதிகளில் புதன்கிழமை (ஜூன் 3) முதல் பருவமழை பெய்யத் தொடங்கலாம் என்று கோவை வானிலை ஆய்வாளா் சந்தோஷ் கிரிஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் கூறும்போது, ‘தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான காற்றழுத்த சுழற்சி வலுவடைந்து செவ்வாய்க்கிழமை முதல் கேரளா கடற்கரையை நோக்கி நகா்கிறது. தென்மேற்கு பருவக்காற்று அதிகப்படியான ஈரப்பதத்தை சுமந்து வருவதால், கொங்கு மண்டலத்தின் பல பகுதிகளில் புதன்கிழமை மிதமானது முதல் பலத்த இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும். கொங்கு மண்டலம் முழுவதும் மழை பரவலாக இருக்காது. கோவை மாநகரில், வடகோவைப் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. பருவக்காற்று வலுவடையத் தொடங்குவதால், புதன்கிழமை முதல் கோவையில் குளுமையான வானிலை நிலவும் என்றாா்.