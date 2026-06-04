சூலூா் அருகே பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாக்கப்பட்டு சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவருக்கும் 3 நாள்கள் போலீஸ் காவல் அனுமதி வழங்கி, கோவை போக்ஸோ நீதிமன்றம் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது.
கோவை மாவட்டம், சூலூா் அருகே கடந்த மே 21-ஆம் தேதி 10 வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு, பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டாா். இந்த சம்பவம் தொடா்பாக சூலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அதே பகுதியில் வசிக்கும் நாகப்பட்டினத்தைச் சோ்ந்த காா்த்திக் (33), அவரது நண்பா் மோகன்ராஜ் (39) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.
முன்னதாக, போலீஸாரிடம் இருந்து தப்பிக்க முயன்றபோது காலில் காயமடைந்த காா்த்திக், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று கடந்த 27-ஆம் தேதி சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா். தொடா்ந்து, மே 30-ஆம் தேதி சிறையில் இருந்த சக கைதிகள் தாக்கியதில் மீண்டும் காயமடைந்து கோவை அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள கைதிகளுக்கான வாா்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு காா்த்திக் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.
அடையாள அணிவகுப்பு
இந்தச் சூழலில், வழக்கின் முக்கிய சாட்சிகள் மூலமாக குற்றவாளிகளை முறையாக அடையாளம் காட்டும் சட்டப்பூா்வ நடைமுறை கோவை மத்திய சிறை வளாகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நடைபெற்றது. சிறையில் உள்ள ஓா் அறையில் நீதிபதியின் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த அடையாள அணிவகுப்பில் குறிப்பிட்ட அந்த கிராமத்தைச் சோ்ந்த 2 முக்கிய சாட்சிகளும் காா்த்தி, மோகன்ராஜ் ஆகிய இருவரையும் சுட்டிக்காட்டினா். இந்த அடையாள அணிவகுப்பு குறித்த அதிகாரபூா்வ ரகசிய அறிக்கையை போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி விரைவில் தாக்கல் செய்ய உள்ளாா்.
இதற்கிடையே குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரையும் 5 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, கோவை நீதிமன்றத்தில் சூலூா் போலீஸாா் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனா். இந்த மனு மீதான விசாரணை கோவை போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதற்காக காா்த்தி உள்ளிட்ட இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டனா்.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி பகவதியம்மாள் மூன்று நாள்கள் போலீஸ் காவல் அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து, பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இருவரும் தனித் தனி வாகனங்களில் விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா்.