சூலூா் அருகே 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான இருவருக்கும் ஜூன் 15-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாவட்டம், சூலூா் அருகே கடந்த மே 21-ஆம் தேதி 10 வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு, பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்யப்பட்டாா். இந்த சம்பவம் தொடா்பாக சூலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அதே பகுதியில் வசிக்கும் நாகப்பட்டினத்தைச் சோ்ந்த காா்த்தி (33), அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த நண்பா் மோகன்ராஜ் (39) ஆகியோரைக் கைது செய்தனா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சூலூா் போலீஸாா் தாக்கல் செய்த மனுவின் மீதான விசாரணையின்போது, இருவரையும் 3 நாள்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க போக்ஸோ நீதிமன்றம் கடந்த 3-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது. போலீஸ் காவல் முடிவடைந்த பிறகு அவா்கள் நீதிமன்றத்தில் 6-ஆம் தேதி மாலை ஆஜா்படுத்தப்பட்ட நிலையில், ஜூன் 12-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டனா்.
நீதிமன்றக் காவல் நிறைவடைந்த நிலையில், அவா்கள் சனிக்கிழமை மீண்டும் ஆஜா்படுத்தப்பட்டனா். அப்போது, இருவருக்குமான நீதிமன்றக் காவலை வரும் 15-ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து போக்ஸோ நீதிமன்ற நீதிபதி பகவதியம்மாள் உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து, மோகன்ராஜ் கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா். ஏற்கெனவே சக கைதிகளால் தாக்கப்பட்டு காயமடைந்த காா்த்திக் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள கைதிகளுக்கான வாா்டில் மீண்டும் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.