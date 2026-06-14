கோவை மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் 10, பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வுகளில் முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி ஊக்கத் தொகை வழங்கும் விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கோவை மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரா்கள் நலச் சங்கம் சாா்பில் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா தலைமை வகித்து, பிளஸ் 2 தோ்வில் முதலிடம் பிடித்த ஆா்.எஸ்.புரம் எஸ்.ஆா்.பி. அம்மணியம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி எஸ்.ஸ்வேதா, இரண்டாம் இடம் பிடித்த ஆா்.எஸ்.புரம் (மேற்கு) மாநராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி எஸ்.எம்.அதிதி, மூன்றாம் இடம் பிடித்த ஆா்.எஸ்.புரம் எஸ்.ஆா்.பி. அம்மணியம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி பி.தனிஷ்கா, ரத்தினபுரி மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா் எஸ்.சரத் ஆகியோருக்கு ஊக்கத் தொகை, கேடயத்தை வழங்கினாா்.
இதேபோல, 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் முதலிடம் பிடித்த ஒப்பணக்கார மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி எம்.பா்ஹானா, இரண்டாம் இடம் பிடித்த பாப்பநாயக்கன்புதூா் மாநகராட்சி உயா்நிலைப் பள்ளி மாணவா் எஸ்.சொரூபகிருஷ்ணன், மூன்றாம் இடம் பிடித்த ஒப்பணக்கார மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி கே.எம்.ஹனுனா பாத்திமா, ஆா்.எஸ்.புரம் எஸ்ஆா்பி அம்மணியம்மாள் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி எஸ்.ஹெச்.ஆஷிகா ஆகியோருக்கும் ஊக்கத் தொகை, கேடயம் வழங்கப்பட்டது.
முதல் மதிப்பெண் பெற்றவா்களுக்கு தலா ரூ.10,000, இரண்டாம் இடம் பிடித்தவா்களுக்கு தலா ரூ.7,500, மூன்றாம் இடம் பிடித்தவா்களுக்கு தலா ரூ.5,000 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
இதில், மாநகராட்சி துணை ஆணையா் குமரேசன், தலைமைப் பொறியாளா் விஜயகுமாா், மாநகரக் கல்வி அலுவலா் குணசேகரன், ஒப்பந்ததாரா்கள் சங்க நிா்வாகிகள் உதயகுமாா், சந்திரபிரகாஷ், அம்மாசையப்பன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.