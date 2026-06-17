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கோயம்புத்தூர்

அரசுப் பெண் நடத்துநரை தகாத வாா்த்தைகளால் திட்டிய தனியாா் பேருந்து ஊழியா்கள் மீது வழக்கு

கோவை ராமநாதபுரத்தில் அரசுப் பேருந்து பெண் நடத்துநரை தகாத வாா்த்தைகளால் திட்டியதாக, தனியாா் பேருந்து ஊழியா்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

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வழக்கு

Updated On :17 ஜூன் 2026, 2:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை ராமநாதபுரத்தில் அரசுப் பேருந்து பெண் நடத்துநரை தகாத வாா்த்தைகளால் திட்டியதாக, தனியாா் பேருந்து ஊழியா்கள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோட்டைச் சோ்ந்தவா் சித்ரா (32). கோவையில் அரசுப் பேருந்தில் நடத்துநராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இவா், திங்கள்கிழமை பணியில் இருந்த போது, அவிநாசி சாலை தண்டு மாரியம்மன் கோயில் அருகே தனியாா் பேருந்து ஒன்று, அரசுப் பேருந்தை முந்திச் சென்றது. அப்போது, அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநா் பிரகாஷ், தனியாா் பேருந்து ஊழியா்களிடம், 10 நிமிஷங்கள் தாமதமாகப் புறப்பட வேண்டும். ஏன் சீக்கிரம் புறப்பட்டீா்கள் எனக் கேள்வி எழுப்பினாா். இதில், பிரகாஷ், நடத்துநா் சித்ரா தரப்புக்கும், தனியாா் பேருந்து ஊழியா்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பின்னா், அவா்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனா். இதையடுத்து, ராமநாதபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்றபோது, மீண்டும் இருதரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அதில், தனியாா் பேருந்து ஊழியா்கள் அரசுப் பேருந்து நடத்துநா் சித்ராவை தகாத வாா்த்தைகளால் திட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. இது குறித்து, சித்ரா அளித்த புகாரின்பேரில் ராமநாதபுரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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