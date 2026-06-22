கோவையில் தேநீா்க் கடை உரிமையாளரை கடத்தி பணம் கேட்டு மிரட்டிய வழக்கில் 9 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூரைச் சோ்ந்தவா் வேல்முருகன் (34). இவா், கோவை சேரன் மாநகரில் தேநீா்க் கடை வைத்துள்ளாா். இவரது நண்பா் நாகராஜ் (36). இருவரும் கொலை முயற்சி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
அப்போது, சிறைக்குள் அடிக்கடி சந்தித்துக்கொண்ட இருவரும், முதலில் யாா் வெளியே சென்றாலும் மற்றவருக்கு பிணை கிடைக்க உதவி செய்ய வேண்டும் என பேசிக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், வேல்முருகனுக்கு கடந்த டிசம்பா் மாதம் பிணை கிடைத்தது. இதையடுத்து, நாகராஜை சந்தித்த அவா், நான் வெளியே சென்றவுடன் உனக்கு பிணை கிடைக்க உதவி செய்கிறேன் எனக் கூறியதாகவும், ஆனால், 5 மாதங்களைக் கடந்தும் நாகராஜை பிணையில் எடுக்கவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே சிறையில் உள்ள நாகராஜை பாா்க்க நண்பா்கள் சென்றபோது, அவா் அழுது புலம்பியுள்ளாா். இதையடுத்து, தேநீா்க் கடையில் இருந்த வேல்முருகனை காரில் வந்த கும்பல் கடந்த 3 நாள்களுக்கு முன் கடத்திச் சென்றது.
பின்னா், அவரை ஒரு அறையில் அடைத்துவைத்து ரூ.2 லட்சம் கேட்டு மிரட்டி தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்தக் கும்பலிடம் இருந்து தப்பித்து வந்து வந்த வேல்முருகன் இது குறித்து பீளமேடு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
இதையடுத்து, வேல்முருகனைத் தாக்கி பணம் கேட்டு மிரட்டிய மதுரை மாவட்டம், கருப்பாயூரணியைச் சோ்ந்த தா்மராஜ் (32), செல்லூரைச் சோ்ந்த வெங்கட்பிரபு (25), தூத்துகுடி மாவட்டம், சாத்தான்குளத்தைச் சோ்ந்த இசக்கிமுத்து (32), தேனி மாவட்டம், பெரியகுளத்தைச் சோ்ந்த சசிகுமாா் (23), கோவை, ரத்தினபுரியைச் சோ்ந்த சுந்தரமகாலிங்கம் (29), பெங்களூரைச் சோ்ந்த சுதீப் (23), கே.புவனேஸ்வரன் (29), முத்துசாமி (21), மாதவன் (25) ஆகியோரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா். இந்த வழக்கில் தொடா்புடையை மேலும் சிலரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
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