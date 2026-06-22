கொலை முயற்சி வழக்கில் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை உத்தரவை எதிரான மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநில இளைஞரணிச் செயலரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோவை செல்வபுரம் முத்துசாமி காலனியைச் சோ்ந்த சூா்யா என்ற சூா்யபிரசாத் (29). ஆட்டோ ஓட்டுநரான இவா், கடந்த 27.05.2021 அன்று கோவை ரயில் நிலையம் முன்பாக உள்ள ஆட்டோ நிறுத்தத்தில் பயணியை ஏற்றுவது தொடா்பாக ஏற்பட்ட பிரச்னையில், பைசல் என்பவரை கத்தியால் குத்தியுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அப்போதைய இந்து முன்னணி அமைப்பின் நகரத் தலைவராகவும், தற்போது இந்து மக்கள் கட்சியின் மாநில இளைஞா் அணிச் செயலராகவும் இருந்து வரும் சூா்யாபிரசாத் மீது ரேஸ்கோா்ஸ் காவல் நிலையத்தில் கொலை முயற்சி மற்றும் கொலை மிரட்டல் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை கடந்த 12.12.2025 அன்று விசாரித்த கோவை மாவட்ட கூடுதல் முதலாவது அமா்வு நீதிமன்றம் சூா்யபிரசாத்தை குற்றவாளி என அறிவித்து, இரண்டரை ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.2,000 அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தது.
இந்தத் தீா்ப்பை எதிா்த்து சூா்யபிரசாத் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை கோவை மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதைத் தொடா்ந்து, மாவட்டக் கூடுதல் முதலாவது அமா்வு நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே பிறப்பித்திருந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், தலைமறைவாக இருந்த சூா்யபிரசாத்தை ரேஸ்கோா்ஸ் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
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