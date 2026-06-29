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கோயம்புத்தூர்

ஜூலை 1-இல் நீலாம்பூரில் மின்தடை

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மின்தடை

Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை மாவட்டம், நீலாம்பூா் துணை மின் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் ஜூலை 1-ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: நீலாம்பூா், முதலிபாளையம், செரயாம்பாளையம், வெள்ளானைப்பட்டி, பவுண்டரி அசோசியேஷன்.

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