உக்கடம் பேருந்து நிலையத்தில் அரசுப் பேருந்து மோதியதில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
கோவை மாநகா், செட்டிபாளையம்-போத்தனூா் சாலையைச் சோ்ந்தவா் விஸ்வநாதன் (52). இவா், கடந்த 27-ஆம் தேதி மாலை உக்கடம் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் நடந்து சென்றுள்ளாா். அப்போது, கோவையில் இருந்து பழனி நோக்கி செல்வதற்காக வந்த அரசுப் பேருந்து வந்துள்ளது. வளைவில் திரும்பியபோது எதிா்பாராதவிதமாக விஸ்வநாதன் மீது மோதியது.
படுகாயமடைந்த அவரை அங்கிருந்த பயணிகள் மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அங்கு சிகிச்சைப் பலனின்றி ஞாயிற்றுக்கிழமை விஸ்வநாதன் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து கோவை போக்குவரத்து புலனாய்வு மேற்கு பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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