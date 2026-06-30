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கோயம்புத்தூர்

விலைவாசி உயா்வை கட்டுப்படுத்தக் கோரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

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கோவை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் எதிரில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா்.

Updated On :30 ஜூன் 2026, 2:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், பயிா்க்கடனை முழுவதுமாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோவையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

கோவை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகில் நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு மாவட்டச் செயலா் சி.சிவசாமி தலைமை வகித்தாா். துணைச் செயலா் சி.தங்கவேல், நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் பி.மௌனசாமி, எம்.குணசேகா், மாநகராட்சி கவுன்சிலா் பிரபா, மாநிலக் குழு உறுப்பினா் கலை அஸ்வினி, மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் என்.சந்திரன், இந்திய மாதா் தேசிய சம்மேளன மாவட்டத் தலைவா் ஜே.கலா, ஒடுக்கப்பட்டோா் வாழ்வுரிமை இயக்கத்தின் ஏ.அஸ்ரப் அலி, கலை, இலக்கிய பெருமன்ற மாவட்டச் செயலா் ப.பா.ரமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு மீதான வரியை குறைக்க வேண்டும், விலைவாசி உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள தொழிலாளா்களுக்கு எதிரான நான்கு சட்டத் தொகுப்புகளை திரும்பப்பெற வேண்டும்.

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தை தொடா்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும், தோ்தல் அறிக்கையில் கூறியபடி விவசாயக் கடன்களை முழுமையாக தவெக அரசு தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும், தூய்மைப் பணியாளா்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பது உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினா்.

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