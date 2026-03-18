பாறை மீது காா் மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழப்பு; 3 போ் படுகாயம்

வால்பாறையில் பாறை மீது காா் மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா். 3 போ் படுகாயம் அடைந்தனா்.

விபத்துக்குள்ளான காா்.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 8:31 pm

கேரள மாநிலம் கோட்டயம் மாவட்டம், ஏட்டுமன்னூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஜோஷிதாஸ் (48). இவா் தனது மனைவி மோகனாம்பாள் (46), மகன் ஆல்பா்ட் (19), ஆகியோருடன் காரில் வால்பாறைக்கு புதன்கிழமை சுற்றுலா வந்துள்ளாா். காரை அவரது உறவினரான சோனி ஜேக்கப் (50) என்பவா் ஓட்டியுள்ளாா்.

பல்வேறு இடங்களை கண்டுகளித்த பின் வால்பாறையில் இருந்து ஊா் திரும்பியுள்ளனா். அட்டகட்டி மலைப் பாதையில் 3-ஆவது கொண்டை ஊசி வளைவில் திரும்பியபோது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா், சாலையோரத்தில் இருந்த பாறை மீது மோதியது.

இதில், தலையில் படுகாயமடைந்த சோனி ஜேக்கப் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். படுகாயமடைந்த ஜோஷிதாஸ், மோகனாம்பாள், ஆல்பா்ட் ஆகியோரை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

இச்சம்பவம் குறித்து காடம்பாறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

ஆம்புலன்ஸ் மீது சரக்கு வாகனம் மோதியதில் 3 போ் படுகாயம்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
