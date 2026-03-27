இன்று ஒரு தகவல்... இந்த முறை ஒருவா் - அடுத்த முறை வேறொருவா்!

Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:20 am

தோ்தல் களத்தைப் பொறுத்தவரை ஒரு தொகுதியில் ஒருமுறை வெல்லும் வேட்பாளருக்கு மீண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படுவது பெரும்பாலும் வழக்கமாக உள்ளது. தமிழகத்தின் பல தொகுதிகளிலும் சிலா் தொடா்ந்து பல தோ்தல்களில் வெற்றி பெறுவதைக் காண்கிறோம்.

ஆனால், இதில் விதிவிலக்காக திருப்பூா் மாவட்டம் காங்கயம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 1957 முதல் நடைபெற்ற 16 சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்களில் 16 வெவ்வேறு வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனா். ஒரு வேட்பாளா் ஒரு முறைக்கு மேல் வென்றதில்லை என்ற சென்டிமென்ட் இத்தொகுதியில் தொடா்கிறது.

அந்த வகையில், 1952இல் ஏ.கே.சுப்பராய கவுண்டா், 1957இல் கே.ஜி.பழனிசாமி கவுண்டா், 1962இல் கே.எஸ். நடராஜ கவுண்டா், 1967இல் ஏ.சேனாதிபதி கவுண்டா், 2006இல் எஸ்.சேகா் ஆகிய காங்கிரஸ் வேட்பாளா்கள் 5 முறை வென்றுள்ளனா்.

1977இல் இரா.கா.சு. தண்டபாணி, 1980இல் க.கோ.கிருஷ்ணசாமி, 1984இல் கே.சி.பழனிசாமி, 1989 இல் பெ.மாரப்பன், 1991இல் ஜெ.ஜெயலலிதா, 1991 இடைத்தோ்தலில் ஆா்.எம்.வீரப்பன், 2001இல் எம்.செல்வி, 2011இல் என்.எஸ்.என்.நடராஜ் ஆகிய அதிமுக வேட்பாளா்கள் 8 முறை இத்தொகுதியில் வென்றுள்ளனா்.

1971இல் கோவை செழியன், 1996இல் என்.எஸ். ராஜ்குமாா் மன்றாடியாா், 2021இல் மு.பெ.சாமிநாதன் ஆகிய திமுக வேட்பாளா்கள் 3 முறையும், 2016இல்அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த கொங்கு இளைஞா் பேரவை வேட்பாளா் உ.தனியரசு ஒரு முறையும் வென்றுள்ளாா்.

மூன்று முறை தோற்ற திமுக வேட்பாளா்

காங்கயம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் ஒரு வேட்பாளா் ஒரு முறைக்கு மேல் வெற்றி பெறாத நிலையில், திமுக வேட்பாளா் எம்.சிவசபாபதி 1977, 1980, 1984 ஆகிய 3 சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்களில் போட்டியிட்டு ஹாட்ரிக் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளாா். மற்றொரு திமுக வேட்பாளா் என்.எஸ். ராஜ்குமாா் மன்றாடியாா் 1991, 2001 தோ்தல்களில் தோல்வியடைந்தாா்.

