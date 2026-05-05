தொண்டாமுத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.பி.வேலுமணி தொடா்ந்து 4-ஆவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.
கோவை மாவட்டத்தில் தொண்டாமுத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் தற்போதைய எம்எல்ஏ எஸ்.பி.வேலுமணி போட்டியிட்டாா். அவரை எதிா்த்து திமுக சாா்பில் என்.ஆா்.காா்த்திகேயன், தவெக சாா்பில் சதீஷ் ராஜு (எ) கே.பி.ஆா்.சதீஷ், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் ரஜபுநிஷா உள்பட 20 போ் போட்டியிட்டனா்.
மொத்தமுள்ள 2 லட்சத்து 93 ஆயிரத்து 324 வாக்காளா்களில், ஒரு லட்சத்து 23 ஆயிரத்து 695 ஆண்கள், ஒரு லட்சத்து 32 ஆயிரத்து 967 பெண்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவா் 61 போ் என மொத்தம் 2 லட்சத்து 56 ஆயிரத்து 723 போ் வாக்களித்தனா். இது 87.52 சதவீதமாகும்.
இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை (மே 4) நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த எஸ்.பி.வேலுமணி, 28-ஆவது சுற்றின் முடிவில் மொத்தம் 92,372 வாக்குகள் பெற்றாா். அவருக்கு 944 தபால் வாக்குகள் உள்பட 93,316 வாக்குகள் கிடைத்தன.
இவரை எதிா்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளா் சதீஷ் ராஜுவுக்கு 226 தபால் வாக்குகளுடன் மொத்தம் 78,591 வாக்குகள் கிடைத்தன. இதையடுத்து 14,725 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் எஸ்.பி.வேலுமணி வெற்றி பெற்றாா். திமுக வேட்பாளா் என்.ஆா்.காா்த்திகேயனுக்கு 582 தபால் வாக்குகள் உள்பட மொத்தம் 75,917 வாக்குகள் கிடைத்தன. நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் ரஜபுநிஷாவுக்கு 6,976 வாக்குகள் கிடைத்தன.
தொண்டாமுத்தூா் தொகுதி உருவானதில் இருந்து, அதாவது 2011, 2016, 2021 தோ்தல்களில் வெற்றி பெற்றிருந்த எஸ்.பி.வேலுமணி, தொடா்ந்து 4- ஆவது முறையாக 2026 தோ்தலிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளாா். இந்தத் தொகுதியில் திமுகவுக்கு மூன்றாம் இடமே கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாக்கு விவரங்கள்:
எஸ்.பி.வேலுமணி (அதிமுக) - 93,316
சதீஷ் ராஜு (எ) கே.பி.ஆா். சதீஷ் (தவெக) - 78,591
என்.ஆா்.காா்த்திகேயன் - (திமுக) - 75,917
ரஜபு நிஷா - (நாதக) - 6,976
வேட்பாளா்கள் - 21
மொத்த வாக்குகள் - 2,93,324
பதிவான வாக்குகள் - 2,56,723
