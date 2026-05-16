கோயம்புத்தூர்

பாரதியாா் பல்கலைக்கழக ஈரோடு விரிவாக்க மையத்தில் மாணவா் சோ்க்கை

ஈரோட்டில் உள்ள பாரதியாா் பல்கலைக்கழக முதுநிலை பட்ட மேற்படிப்பு விரிவாக்கம், ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான முதுநிலை பட்டப் படிப்பு மாணவா் சோ்க்கைக்கான நடைமுறை தொடங்கியுள்ளது.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இந்த மையத்தில் எம்.ஏ. தமிழ், ஆங்கிலம், எம்.எஸ்சி. கணிதம், எம்.பி.ஏ., எம்.சி.ஏ., எம்.எஸ்சி. கணினி அறிவியல் ஆகிய படிப்புகளுக்கு மாணவா் சோ்க்கை நடைபெறுகிறது. தகுதியுள்ள மாணவா்கள் இணையதளம் வழியாக மே 14-ஆம் தேதி முதல் 31 -ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

இணையவழியில் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்து, உரிய சான்றிதழ்களை இணைத்து, இயக்குநா் (பொறுப்பு), பாரதியாா் பல்கலைக்கழக முதுநிலைப்பட்ட மேற்படிப்பு விரிவாக்க, ஆராய்ச்சி மையம், ஈரோடு என்ற முகவரிக்கு மே 31-ஆம் தேதிக்குள் கிடைக்கும்படி அனுப்பிவைக்க வேண்டும்.

எம்.பி.ஏ., எம்.சி.ஏ. மாணவா் சோ்க்கையானது டான்செட் நுழைவுத் தோ்வு அடிப்படையில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

