கோவை சிறுமி கொலை சம்பவத்துக்கு நீதி கேட்டு நடைபெற்ற அஞ்சலி நிகழ்ச்சியால் காணாமல் போன தாய் தனது மகனுடன் இணைந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
கோவை மாவட்டம், சூலூா் அருகே பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்ட 10 வயது சிறுமிக்காக கோவை ஆா்.எஸ்.புரம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் ஈரநெஞ்சம் ஆதரவற்ற முதியோா் காப்பகத்தில் மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி மௌன அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வு அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வின் புகைப்படங்கள் மற்றும் விடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களிலும், ஊடகங்களிலும் பரவலாக வெளியாகின.
இதில் சின்னத்தடாகம் பகுதியைச் சோ்ந்த சுமித்ரா (70) என்ற மூதாட்டி, கடந்த பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதி வழிதவறி நின்றிருந்த நிலையில், காவல் துறையினா் அவரை மீட்டு ஈரநெஞ்சம் காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனா். வயது முதிா்வு காரணமாக தனது முகவரி மற்றும் குடும்ப விவரங்களை சுமித்ராவால் சரியாகத் தெரிவிக்க இயலவில்லை. இதனால், அவா் காப்பகத்திலேயே பாதுகாப்பாகப் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தாா்.
இந்த நிலையில், காப்பகத்தில் நடைபெற்ற அஞ்சலி நிகழ்வு தொடா்பான விடியோவை பாா்த்த அவரது மகன் விஜயகுமாா், அதில் அஞ்சலி செலுத்திக் கொண்டிருந்த தனது தாயை அடையாளம் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தாா். உடனடியாக காப்பகத்தைத் தொடா்பு கொண்ட விஜயகுமாா், உரிய ஆவணங்களுடன் நேரில் வந்து தனது தாயை அடையாளம் காட்டினாா்.
கடந்த சில மாதங்களாக பிரிந்திருந்த தாயும், மகனும் மீண்டும் இணைந்த தருணம் அங்கிருந்தோரை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. தனது தாயை இவ்வளவு காலம் பாதுகாப்பாகப் பராமரித்து, உணவும் மருத்துவமும் அளித்த ஈரநெஞ்சம் அறக்கட்டளைக்கு விஜயகுமாா் நன்றி தெரிவித்தாா்.
சிறுமியின் மறைவுக்கு நீதி கேட்டு ஏந்திய மெழுகுவா்த்தி, ஒரு தாயின் வாழ்வில் மீண்டும் ஒளியேற்றி வைத்திருப்பதாகப் பலரும் நெகிழ்வுடன் பாராட்டி வருகின்றனா்.