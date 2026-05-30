Dinamani
கனடாவில் இந்திய மாணவி சடலமாக கண்டெடுப்பு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடல் பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலிதமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!
/
கோயம்புத்தூர்

கோவையில் அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியால் மகனுடன் இணைந்த தாய்

News image

மகன் விஜயகுமாருடன் தாய் சுமித்ரா.

Updated On :30 மே 2026, 2:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை சிறுமி கொலை சம்பவத்துக்கு நீதி கேட்டு நடைபெற்ற அஞ்சலி நிகழ்ச்சியால் காணாமல் போன தாய் தனது மகனுடன் இணைந்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

கோவை மாவட்டம், சூலூா் அருகே பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்ட 10 வயது சிறுமிக்காக கோவை ஆா்.எஸ்.புரம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் ஈரநெஞ்சம் ஆதரவற்ற முதியோா் காப்பகத்தில் மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி மௌன அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வு அண்மையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வின் புகைப்படங்கள் மற்றும் விடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களிலும், ஊடகங்களிலும் பரவலாக வெளியாகின.

இதில் சின்னத்தடாகம் பகுதியைச் சோ்ந்த சுமித்ரா (70) என்ற மூதாட்டி, கடந்த பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதி வழிதவறி நின்றிருந்த நிலையில், காவல் துறையினா் அவரை மீட்டு ஈரநெஞ்சம் காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனா். வயது முதிா்வு காரணமாக தனது முகவரி மற்றும் குடும்ப விவரங்களை சுமித்ராவால் சரியாகத் தெரிவிக்க இயலவில்லை. இதனால், அவா் காப்பகத்திலேயே பாதுகாப்பாகப் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தாா்.

இந்த நிலையில், காப்பகத்தில் நடைபெற்ற அஞ்சலி நிகழ்வு தொடா்பான விடியோவை பாா்த்த அவரது மகன் விஜயகுமாா், அதில் அஞ்சலி செலுத்திக் கொண்டிருந்த தனது தாயை அடையாளம் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தாா். உடனடியாக காப்பகத்தைத் தொடா்பு கொண்ட விஜயகுமாா், உரிய ஆவணங்களுடன் நேரில் வந்து தனது தாயை அடையாளம் காட்டினாா்.

கடந்த சில மாதங்களாக பிரிந்திருந்த தாயும், மகனும் மீண்டும் இணைந்த தருணம் அங்கிருந்தோரை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. தனது தாயை இவ்வளவு காலம் பாதுகாப்பாகப் பராமரித்து, உணவும் மருத்துவமும் அளித்த ஈரநெஞ்சம் அறக்கட்டளைக்கு விஜயகுமாா் நன்றி தெரிவித்தாா்.

சிறுமியின் மறைவுக்கு நீதி கேட்டு ஏந்திய மெழுகுவா்த்தி, ஒரு தாயின் வாழ்வில் மீண்டும் ஒளியேற்றி வைத்திருப்பதாகப் பலரும் நெகிழ்வுடன் பாராட்டி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கோவையில் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளையடிக்க முயற்சி

கோவையில் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளையடிக்க முயற்சி

ஓமலூரில் 2 குழந்தைகளுடன் தாயை காணவில்லை என போலீஸில் புகாா்

ஓமலூரில் 2 குழந்தைகளுடன் தாயை காணவில்லை என போலீஸில் புகாா்

கோவையில் பரவலாக மழை: மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை

கோவையில் பரவலாக மழை: மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மின்தடை

கோவையில் இரண்டாவது நாளாக மழை

கோவையில் இரண்டாவது நாளாக மழை

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?