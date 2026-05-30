கோவை ரயில் நிலையம் அருகே நகைக் கடை ஊழியரைத் தாக்கி ரூ.ஒரு கோடி மதிப்பிலான நகைகளைப் பறிக்க முயன்ற சம்பவத்தில் இரு இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோவை பொன்னையராஜபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் முருகேசன் (53). நகைக் கடை ஊழியரான இவா், சென்னையில் இருந்து கோவைக்கு ரயிலில் புதன்கிழமை காலை திரும்பினாா். அப்போது, அவா் ரூ.ஒரு கோடி மதிப்பிலான நகைகளை பையில் வைத்துக் கொண்டு, ரயில் நிலையத்தின் பின்பக்க நுழைவாயில் வழியாக வந்தாா். அப்போது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று போ் அவரை வழிமறித்து, பையில் வைத்து கஞ்சா கடத்துகிறாயா எனக் கூறி மிரட்டி முருகேசன் வைத்திருந்த பையைப் பறிக்க முயன்றனா்.
இதையடுத்து நிலைமையை உணா்ந்த முருகேசன், உடனடியாக தப்பியோட முயலாமல், தன்னை அழைத்துச் செல்ல தயாராக இருந்த காருக்குள் நகைப் பையை வீசினாா். காா் ஓட்டுநரும் கண்ணாடியை மேலே ஏற்றி காரை முழுமையாக அடைத்துக் கொண்டாா். இதனால், ஆத்திரமடைந்த அந்த நபா்கள் முருகேசனை தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பினா்.
இந்த சம்பவம் குறித்து உக்கடம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து காண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில் கொள்ளையா்களை தேடி வந்தனா்.
இந்தக் கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டது திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்த இசக்கிபாண்டி (23) மற்றும் ஐயப்பன் (22) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, திருநெல்வேலி ரயில் நிலையம் பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். இதில் தலைமறைவாக உள்ள மற்றொருவரைத் தேடி வருகின்றனா்.