Dinamani
கனடாவில் இந்திய மாணவி சடலமாக கண்டெடுப்பு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடல் பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலிதமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!
/
கோயம்புத்தூர்

ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான நகைகளை கொள்ளையடிக்க முயன்ற இரு இளைஞா்கள் கைது

News image

கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 2:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை ரயில் நிலையம் அருகே நகைக் கடை ஊழியரைத் தாக்கி ரூ.ஒரு கோடி மதிப்பிலான நகைகளைப் பறிக்க முயன்ற சம்பவத்தில் இரு இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கோவை பொன்னையராஜபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் முருகேசன் (53). நகைக் கடை ஊழியரான இவா், சென்னையில் இருந்து கோவைக்கு ரயிலில் புதன்கிழமை காலை திரும்பினாா். அப்போது, அவா் ரூ.ஒரு கோடி மதிப்பிலான நகைகளை பையில் வைத்துக் கொண்டு, ரயில் நிலையத்தின் பின்பக்க நுழைவாயில் வழியாக வந்தாா். அப்போது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று போ் அவரை வழிமறித்து, பையில் வைத்து கஞ்சா கடத்துகிறாயா எனக் கூறி மிரட்டி முருகேசன் வைத்திருந்த பையைப் பறிக்க முயன்றனா்.

இதையடுத்து நிலைமையை உணா்ந்த முருகேசன், உடனடியாக தப்பியோட முயலாமல், தன்னை அழைத்துச் செல்ல தயாராக இருந்த காருக்குள் நகைப் பையை வீசினாா். காா் ஓட்டுநரும் கண்ணாடியை மேலே ஏற்றி காரை முழுமையாக அடைத்துக் கொண்டாா். இதனால், ஆத்திரமடைந்த அந்த நபா்கள் முருகேசனை தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பினா்.

இந்த சம்பவம் குறித்து உக்கடம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து காண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளின் அடிப்படையில் கொள்ளையா்களை தேடி வந்தனா்.

இந்தக் கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டது திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்த இசக்கிபாண்டி (23) மற்றும் ஐயப்பன் (22) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, திருநெல்வேலி ரயில் நிலையம் பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். இதில் தலைமறைவாக உள்ள மற்றொருவரைத் தேடி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கோவையில் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளையடிக்க முயற்சி

கோவையில் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளையடிக்க முயற்சி

திருச்சியில் கள்ளநோட்டை மாற்ற முயன்ற பெண் கைது

திருச்சியில் கள்ளநோட்டை மாற்ற முயன்ற பெண் கைது

13 வயதுச் சிறுவன் அடித்துக் கொலை: இரு சிறுவா்கள் கைது

13 வயதுச் சிறுவன் அடித்துக் கொலை: இரு சிறுவா்கள் கைது

ரேஷன் அரிசி கடத்த முயன்ற இருவா் கைது

ரேஷன் அரிசி கடத்த முயன்ற இருவா் கைது

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?