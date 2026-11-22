பயணிகள் கவனிக்க... பாலக்காடு பகுதியில் பொறியியல் பணி: கேரள ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து!
பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்தில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை ரயில்கள் இயக்கத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பராமரிப்புப் பணி.
பாலக்காடு டவுன் ரயில் நிலையத்தில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை ரயில்கள் இயக்கத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக, பாலக்காடு ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகளால், நவம்பா் 24, 25, 27, 28, 29, 30 மற்றும் டிசம்பா் 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ஆகிய நாள்களில் ஈரோடு - பாலக்காடு டவுன் மெமு ரயில் (எண்: 66607) பாலக்காடு நிலையம் - பாலக்காடு டவுன் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. பாலக்காடு - ஈரோடு மெமு ரயில் ( எண்: 66608) பாலக்காடு டவுன் - பாலக்காடு நிலையம் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது.
நவம்பா் 24, 25 டிசம்பா் 4 முதல் 8-ஆம் தேதி வரை எம்ஜிஆா் சென்னை சென்ட்ரல் - பாலக்காடு ரயில் (எண்: 22651) பொள்ளாச்சி - பாலக்காடு இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. பாலக்காடு -எம்ஜிஆா் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் (எண்: 22652) பாலக்காடு - பொள்ளாச்சி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
நவம்பா் 26 முதல் 30-ஆம் தேதி வரை மற்றும் டிசம்பா் 1 முதல் 3-ஆம் தேதி வரை வரை எம்ஜிஆா் சென்னை சென்ட்ரல் - பாலக்காடு ரயில் (எண்: 22651) பாலக்காடு நிலையம் - பாலக்காடு டவுன் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. பாலக்காடு - எம்ஜிஆா் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் (எண்: 22652) பாலக்காடு டவுன் - பாலக்காடு நிலையம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
நவம்பா் 25, 26 ஆகிய நாள்களில் திருச்செந்தூா் - பாலக்காடு ரயில் (எண்: 16732) பாலக்காடு நிலையம் - பாலக்காடு டவுன் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. பாலக்காடு - திருச்செந்தூா் ரயில் (எண்: 16731) பாலக்காடு டவுன் - பாலக்காடு நிலையம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
டிசம்பா் 5, 7, 8 ஆகிய நாள்களில் கோவை - பாலக்காடு மெமு ரயில் (எண்: 66605) பாலக்காடு நிலையம் - பாலக்காடு டவுன் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. பாலக்காடு - கோவை மெமு ரயில் (எண்: 66606) பாலக்காடு டவுன் - பாலக்காடு நிலையம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
டிசம்பா் 5 முதல் 8-ஆம் தேதி வரை திருச்சி - பாலக்காடு விரைவு ரயில் (எண்: 16843) பாலக்காடு நிலையம் - பாலக்காடு டவுன் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. பாலக்காடு - திருச்சி ரயில் (எண்: 16844) பாலக்காடு டவுன் - பாலக்காடு நிலையம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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