போத்தனூா் வழித்தடத்தில் எா்ணாகுளம்- கயா இடையே சிறப்பு ரயில்
கேரள மாநிலம், எா்ணாகுளத்தில் இருந்து போத்தனூா் வழித்தடத்தில் பிகாா் மாநிலம், கயாவுக்கு ஒருவழி சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - பிரதிப் படம்
கேரள மாநிலம், எா்ணாகுளத்தில் இருந்து போத்தனூா் வழித்தடத்தில் பிகாா் மாநிலம், கயாவுக்கு ஒருவழி சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: எா்ணாகுளத்தில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பா் 27) இரவு 11.10 மணிக்குப் புறப்படும் எா்ணாகுளம்- கயா ஒருவழிசிறப்பு ரயில் (எண்: 06091) நவம்பா் 30-ஆம் தேதி காலை 10.30 மணிக்கு கயாவை சென்றடையும்.
இந்த ரயிலானது, ஆலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூா், ஓங்கோல், விஜயவாடா, வரங்கல், பல்ஹாா்ஷா, நாக்பூா், இட்டாா்சி, ஜபல்பூா், கட்னி, சாட்னா, மானிக்பூா் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.