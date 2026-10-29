போத்தனூா் வழித்தடத்தில் திருவனந்தபுரம் - ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கம்
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து புதுதில்லி, ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீனூக்கு போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து புதுதில்லி, ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீனூக்கு போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து நவம்பா் 2, 9 மற்றும் 16 ஆகிய திங்கள்கிழமைகளில் பிற்பகல் 2 மணிக்குப் புறப்படும் திருவனந்தபுரம் - ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06073) புதன்கிழமைகளில் இரவு 11.50 மணிக்கு நிஜாமுதீன் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக, ஹஸ்ரத் நிஜாதீன் நிலையத்தில் இருந்து நவம்பா் 5,12, 19 ஆகிய வியாழக்கிழமைகளில் காலை 5.45 மணிக்குப் புறப்படும் ஹஸ்ரத் நிஜாதீன் - திருவனந்தபுரம் ரயில் ( எண்: 06074) சனிக்கிழமைகளில் மாலை 4.30 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தை வந்தடையும்.
இந்த ரயிலானது வா்கலா, கொல்லம், காயன்குளம், மாவேலிக்கரா, செங்கண்ணூா், திருவல்லா, சங்கணாச்சேரி, கோட்டயம், எா்ணாகுளம் டவுன், ஆலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, ரேணிகுண்டா, நெல்லூா், ஓங்கோல், விஜயவாடா உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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