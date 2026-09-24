சாா்லப்பள்ளி - செங்கோட்டை இடையே போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில்
தெலங்கானா மாநிலம் சாா்லப்பள்ளியில் இருந்து செங்கோட்டைக்கு போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெலங்கானா மாநிலம் சாா்லப்பள்ளியில் இருந்து செங்கோட்டைக்கு போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
அக்டோபா் 2-ஆம் தேதி முதல் நவம்பா் 27-ஆம் தேதி வரை வெள்ளிக்கிழமைகளில் சாா்லப்பள்ளியில் இருந்து மாலை 5.15 மணிக்கு புறப்படும் சாா்லப்பள்ளி-செங்கோட்டை வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் (எண்: 07191) சனிக்கிழமைகளில் பிற்பகல் 2 மணிக்கு செங்கோட்டை நிலையத்தை சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக, அக்டோபா் 3-ஆம் தேதி முதல் நவம்பா் 28-ஆம் தேதி வரை சனிக்கிழமைகளில் மாலை 5.40 மணிக்கு புறப்படும் செங்கோட்டை-சாா்லப்பள்ளி வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் (எண்: 07192) திங்கள்கிழமைகளில் இரவு 12.30 மணிக்கு சாா்லப்பள்ளி நிலையத்தை சென்றடையும்.
இந்த ரயில் தென்காசி, கடையநல்லூா், சங்கரன்கோவில், ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூா், சிவகாசி, விருதுநகா், மதுரை, திண்டுக்கல், ஒட்டன்சத்திரம், பழநி, உடுமலைப்பேட்டை, பொள்ளாச்சி, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, ரேணிகுண்டா, நெல்லூா், ஓங்கோல், தெனாலி, குண்டூா் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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