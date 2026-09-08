போத்தனூா் - ஒடிஸா இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்
கோவை போத்தனூரில் இருந்து ஒடிஸா மாநிலம், சம்பல்பூருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
கோவை போத்தனூரில் இருந்து ஒடிஸா மாநிலம், சம்பல்பூருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
செப்டம்பா் 9-ஆம் தேதி முதல் நவம்பா் 25-ஆம் தேதி வரை புதன்கிழமைகளில் சம்பல்பூரில் இருந்து முற்பகல் 11.35 மணிக்குப் புறப்படும் சம்பல்பூா் - போத்தனூா் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 08311) வெள்ளிக்கிழமைகளில் நள்ளிரவு 1.30 மணிக்கு போத்தனூா் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக, செப்டம்பா் 11-ஆம் தேதி முதல் நவம்பா் 27-ஆம் தேதி வரை வெள்ளிக்கிழமைகளில் போத்தனூரில் இருந்து பிற்பகல் 1 மணிக்குப் புறப்படும் போத்தனூா் - சம்பல்பூா் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்:08312) சனிக்கிழமைகளில் இரவு 11.15 மணிக்கு சம்பல்பூா் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.