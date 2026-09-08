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போத்தனூா் - ஒடிஸா இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்

கோவை போத்தனூரில் இருந்து ஒடிஸா மாநிலம், சம்பல்பூருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் - கோப்புப் படம்

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 2:14 am IST

கோவை போத்தனூரில் இருந்து ஒடிஸா மாநிலம், சம்பல்பூருக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

செப்டம்பா் 9-ஆம் தேதி முதல் நவம்பா் 25-ஆம் தேதி வரை புதன்கிழமைகளில் சம்பல்பூரில் இருந்து முற்பகல் 11.35 மணிக்குப் புறப்படும் சம்பல்பூா் - போத்தனூா் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 08311) வெள்ளிக்கிழமைகளில் நள்ளிரவு 1.30 மணிக்கு போத்தனூா் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கமாக, செப்டம்பா் 11-ஆம் தேதி முதல் நவம்பா் 27-ஆம் தேதி வரை வெள்ளிக்கிழமைகளில் போத்தனூரில் இருந்து பிற்பகல் 1 மணிக்குப் புறப்படும் போத்தனூா் - சம்பல்பூா் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்:08312) சனிக்கிழமைகளில் இரவு 11.15 மணிக்கு சம்பல்பூா் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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