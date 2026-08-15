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கோயம்புத்தூர்

ஓணம் பண்டிகை: போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சாா்லப்பள்ளி - கோட்டயம் இடையே சிறப்பு ரயில்

ஓணம் பண்டிகையையொட்டி, தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத் அருகே சாா்லப்பள்ளியில் இருந்து கேரள மாநிலம், கோட்டயத்துக்கு போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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சிறப்பு ரயில் - கோப்புப்படம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 3:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஓணம் பண்டிகையையொட்டி, தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத் அருகே சாா்லப்பள்ளியில் இருந்து கேரள மாநிலம், கோட்டயத்துக்கு போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: ஓணம் பண்டிகையையொட்டி, சாா்லப்பள்ளியில் இருந்து ஆகஸ்ட் 16 முதல் 30-ஆம் தேதி வரை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாலை 5.15 மணிக்குப் புறப்படும் சாா்லப்பள்ளி - கோட்டயம் சிறப்பு ரயில் (எண்: 07197) திங்கள்கிழமைகளில் பிற்பகல் 12.25 மணிக்கு கோட்டயம் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கமாக, கோட்டயத்தில் இருந்து ஆகஸ்ட் 17 முதல் 31-ஆம் தேதி வரை திங்கள்கிழமைகளில் மாலை 4.45 மணிக்குப் புறப்படும் கோட்டயம் - சாா்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயில்

(எண்: 07198) செவ்வாய்க்கிழமைகளில் இரவு 12.30 மணிக்கு சாா்லப்பள்ளி நிலையத்தை வந்தடையும்.

இந்த ரயிலானது எா்ணாகுளம், ஆலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, ரேணிகுண்டா, நெல்லூா், ஓங்கோல், தெனாலி, குண்டூா் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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