ஓணம்: பெங்களூரு - எா்ணாகுளம் இடையே சிறப்பு ரயில்

ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு, கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் இருந்து கேரள மாநிலம், எா்ணாகுளத்துக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு, எா்ணாகுளத்தில் இருந்து ஆகஸ்ட் 9-ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பா் 6-ஆம் தேதி வரை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இரவு 11.10 மணிக்குப் புறப்படும் எா்ணாகுளம் - பெங்களூரு சிறப்பு ரயில் (எண்: 06147) மறுநாள் பகல் 12.45 மணிக்கு பெங்களூரு நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக, பெங்களூரில் இருந்து ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பா் 7-ஆம் தேதி வரை திங்கள்கிழமைகளில் மாலை 4 மணிக்குப் புறப்படும் பெங்களூரு - எா்ணாகுளம் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06148) மறுநாள் காலை 5.45 மணிக்கு எா்ணாகுளம் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
இந்த ரயிலானது ஆலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், குப்பம், பங்காரப்பேட்டை, கிருஷ்ணராஜபுரம் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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