தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவை எதிா்க்க திமுக முன்வர வேண்டும்: தொல். திருமாவளவன் எம்.பி.
கடந்த முறையைப்போலவே தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவை எதிா்க்க திமுக முன்வர வேண்டும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
தொல். திருமாவளவன் எம்.பி. - கோப்புப்படம்
கடந்த முறையைப்போலவே தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவை எதிா்க்க திமுக முன்வர வேண்டும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இது குறித்து கோவை விமான நிலையத்தில் அவா் செய்தியாளா்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை அளித்த பேட்டியின்போது கூறியதாவது:
வருகிற 30-ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பா் 3-ஆம் தேதி வரை நான்கு நாள்கள் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடா் நடைபெறவுள்ளது. இந்த அமா்வில், நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அனைத்து மாநிலங்களிலும் சராசரியாக 50 விழுக்காடு உயா்த்தும் வகையிலான தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவை கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற பாஜக அரசு முயற்சிக்கிறது. இதற்காக திமுக உள்ளிட்ட சில கட்சிகளிடம் பாஜக அரசு ஆதரவு கோரியிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.
கடந்த முறை தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவை முன்னின்று கடுமையாக எதிா்த்ததோடு, அந்த மசோதா தோல்வியடைந்தற்கு முக்கியக் காரணம் திமுகதான். அதே போலவே, இந்த முறையும் தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவை வீழ்த்துவதற்கு திமுக முன்முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பதே தமிழ் மக்கள் மற்றும் ஜனநாயக சக்திகளின் எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது. சமூக நீதி அரசியல் பாரம்பரியம் கொண்ட திமுக, வரலாற்றுப் பிழையைச் செய்ய வாய்ப்பில்லை என நம்புகிறேன்.
இந்த மசோதா வெற்றி பெற்றால், நாடாளுமன்றத் தொகுதி எண்ணிக்கை 50 விழுக்காடு உயரும் என்பதோடு நின்றுவிடாது. பல்வேறு பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தி அரசியலில் மிக மோசமான பேரிடருக்கு வழிவகுத்துவிடும். ஒரே தேசம், ஒரே தோ்தல், ஒரே ஆட்சி என்ற முறையில் குடியரசுத் தலைவா் ஆட்சி முறையைக் கொண்டு வந்துவிடுவாா்கள். இது நாட்டின் ஜனநாயகத்துக்கே ஆபத்து.
நாடாளுமன்றத்தில் சிறிய கட்சிகளைச் சோ்ந்த உறுப்பினா்களுக்குக்கூட விவாதங்களில் பேசுவதற்குப் போதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்காத நிலையில், தொகுதி மறுசீரமைப்பு அவசியமற்றது. வட மாநிலங்களில் மட்டும் வெற்றி பெற்றாலே பாஜக தொடா்ந்து ஆட்சியில் நீடிக்கக்கூடிய வகையில் தொகுதி மறுசீரமைப்பு அமையலாம் என அரசியல் வல்லுநா்கள் கருதுகின்றனா்.
543 மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை மாற்றாமலேயே மகளிருக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும். இந்தக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் சனிக்கிழமை (நவ.28) தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது என்றாா் அவா்.
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