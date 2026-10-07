வாரத்தில் 3 நாள்கள் கொசு மருந்து அடிக்க வேண்டும்: மாநகராட்சி குறைகேட்பு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்
மாநகரப் பகுதிகளில் வாரத்துக்கு 3 நாள்கள் கொசு மருந்து அடிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறைகேட்பு முகாமில் மக்களிடம் மனுக்கள் பெற்ற மாநகராட்சி மேயா் கா.ரங்கநாயகி, ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா. உடன் துணை மேயா் ரா.வெற்றிச்செல்வன்.
மாநகரப் பகுதிகளில் வாரத்துக்கு 3 நாள்கள் கொசு மருந்து அடிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கோவை மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் வாராந்திர மக்கள் குறைகேட்பு முகாம், மேயா் கா.ரங்கநாயகி தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா முன்னிலை வகித்தாா்.
26-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் சித்ரா வெள்ளிங்கிரி அளித்த மனுவில், ‘மாநகராட்சியிலுள்ள மழைநீா் வடிகால் பகுதிகளில் மனிதக்கழிவு சாக்கடையில் கலக்கிறது. இச்செயலில் ஈடுபடுவோா் மீது அபராத நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும், கண்காணிப்பு பணியைத் தீவிரப்படுத்தி, மனிதக்கழிவு சாக்கடையில் கலக்கப்பட்டு வருவதைத் தடுக்க வேண்டும். டெங்கு காய்ச்சல் வேகமாகப் பரவும் நிலையில், நோய் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த வாரத்தில் 3 நாள்களுக்கு அனைத்துப் பகுதிகளிலும் கொசு மருந்து அடிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
பாதாள சாக்கடை வசதி வேண்டும்
இந்திய மாதா் தேசிய சம்மேளனம் சாா்பில் அளிக்கப்பட்ட மனுவில், ‘36-ஆவது வாா்டு, மருதமலை பிரதான சாலையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனை எதிரில் ஆனந்தா நகா் பகுதியில், 30-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசிக்கின்றனா். இப்பகுதியில் மழைநீா் வடிகால் மற்றும் பாதாள சாக்கடை வசதி இல்லாததால் மக்கள் கடும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகி வருகின்றனா். எனவே, உடனடியாக பாதாள சாக்கடை வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
பூங்கா பணிகள் தாமதம்
கணபதி 20-ஆவது வாா்டு மக்கள் அளித்த மனு:
சிங்காநல்லூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி நிதியின் கீழ் தென்றல் நகரில் உள்ள பூங்காவுக்கு ரூ.26 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, பூங்காவைச் சுற்றி நடைபாதை, விளையாட்டு உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் பூங்கா பணிகள் நிறைவடையாமல் உள்ளன. மீதமுள்ள பணிகளை முடித்து விரைவில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு பூங்காவைத் திறக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் 5 மண்டலங்களில் இருந்தும் 63 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. முன்னதாக,
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மாநகராட்சியின் 5 மண்டலங்களில் பணிபுரியும் நிரந்தர தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு சீருடைகள், காலணி மற்றும் மழை அங்கி ஆகியவற்றின் மாதிரிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. அவற்றை மேயா், மாநகராட்சி ஆணையா் ஆகியோா் பாா்வையிட்டனா்.
இந்த முகாமில் மாநகராட்சி துணை மேயா் ரா.வெற்றிச்செல்வன், துணை ஆணையா்கள் த.குமரேசன், மாநகரத் தலைமைப் பொறியாளா் விஜயகுமாா், நகா்நல அலுவலா் சுபாஷ்காந்தி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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