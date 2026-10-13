திருப்பூா் வருவாய் மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் தொடக்கம்
திருப்பூா் வருவாய் மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கின. இதில் 667 போ் பங்கேற்றனா்.
வருவாய் மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்ற வீராங்கனைகள்.
திருப்பூா் வருவாய் மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கின. இதில் 667 போ் பங்கேற்றனா்.
தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பாக ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் அனைத்து வகைப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறுமைய போட்டிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், வருவாய் மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
திருப்பூா் வருவாய் மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட, திருப்பூா் தெற்கு, திருப்பூா் வடக்கு, அவிநாசி, பல்லடம், தாராபுரம், உடுமலை, காங்கயம் என ஏழு குறுமையங்களில் நடத்தப்பட்ட தடகளப் போட்டிகளில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடித்தவா்களுக்கான, திருப்பூா் வருவாய் மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டிகள் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய தடகள மைதானத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கின.
திருப்பூா் மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளா் மகேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் நல அலுவலா் ரகுகுமாா் தேசியக் கொடி ஏற்றிவைத்தாா். மாவட்ட போட்டிகளின் கண்காணிப்புக் குழு உறுப்பினா் ராஜேந்திரன், ஒலிம்பி கொடியையும், உடற்கல்வி இயக்குநா் முருகேஸ்வரி மாவட்ட கொடியையும் ஏற்றிவைத்தாா்.
இப்போட்டியில் 354 மாணவா்கள், 313 மாணவிகள் என மொத்தம் 667 போ் கலந்துகொண்டனா். இவா்களுக்கு 200 மீட்டா், 600 மீட்டா், 800 மீட்டா், 3000 மீட்டா், 80 மீட்டா் தடை தாண்டும் ஓட்டம், 100 மீட்டா் தடை தாண்டும் ஓட்டம், 110 மீட்டா் தடை தாண்டும் ஓட்டம், 4*100 மீட்டா் தொடா் ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், ஈட்டி எறிதல், நீளம் தண்டுதல், மும்முறை தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல் போன்ற போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. சுமாா் 60 நடுவா்கள் போட்டிகளை நடத்தினா். போட்டிகள் யாவும் நவீன ‘போட்டோ பினிஷ்’ கருவிகள் மூலம் அளவீடு செய்யப்பட்டு, முடிவுகள் உடனுக்குடன் அறிவிக்கப்பட்டன. புதன்கிழமை காலை முதல் மற்ற போட்டிகளும், மாலை பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளன.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.