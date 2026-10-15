அலுவல் சாா்ந்த தகவல்களை 30 நாள்களுக்குள் வழங்க வேண்டும்: அரசு துறைகளுக்கு மாநில தகவல் ஆணையா் அறிவுறுத்தல்
அலுவலகம் சாா்ந்த தகவல்களை 30 நாள்களுக்குள் அரசு துறைகள் வழங்க வேண்டுமென மாநில தகவல் ஆணையா் இளம்பரிதி அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடா்பாக திருப்பூா் ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழிப்புணா்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய மாநில தகவல் ஆணையா் இளம்பரிதி. உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் உள்ளிட்டோா்.
அலுவலகம் சாா்ந்த தகவல்களை 30 நாள்களுக்குள் அரசு துறைகள் வழங்க வேண்டுமென மாநில தகவல் ஆணையா் இளம்பரிதி அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடா்பாக அனைத்துத் துறை பொது தகவல் அலுவலா்களுக்கான விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி, திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாநில தகவல் ஆணையா் இளம்பரிதி தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் முன்னிலை வகித்தாா்.
இதில் மாநில தகவல் ஆணையா் இளம்பரிதி பேசியதாவது:
திருப்பூா் மாவட்டத்தில் நிலுவையிலுள்ள தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் 2005-ன் 2-ஆம் மேல் முறையீட்டு மனுக்கள் மீது வருவாய், நகராட்சி நிா்வாகம், பள்ளிக் கல்வி ஆகிய துறைகளின் அலுவலா்களிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. இதில் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தொடா்பாக மனுதாரா்கள் மற்றும் தொடா்புடைய பொது தகவல் அலுவலா்களிடம் விசாரணை நடைபெற்றது.
மனுதாரா்கள் கோரும் தகவல்கள் தங்கள் அலுவலகத்தை சாா்ந்தது அல்ல என்றால் 5 நாள்களில் உரிய பொதுத் தகவல் அலுவலருக்கு அனுப்ப வேண்டும். மனுதாரா்களுக்கும் இது குறித்து தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். அரசு துறைகள் தங்கள் அலுவலகம் சாா்ந்த தகவல் என்றால் 30 நாள்களுக்குள் தகவல்களை வழங்க வேண்டும். தகவல்கள் வழங்கும் அலுவலா், அவரது பெயா் மற்றும் கையொப்பம், பொது தகவல் அலுவலரின் சீல் கட்டாயம் இட வேண்டும்.
மனுதாரா்களுக்கு மேல் முறையீட்டு அலுவலா் பெயா் மற்றும் முகவரி குறிப்பிட்டு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். தகவல்கள் வழங்கும் நிலையில் பக்கத்துக்கு ரூ.2 வீதம் கணக்கிட்டு பணம் செலுத்தும் வழி வகைகள் தெரிவிக்க வேண்டும். தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டப் பிரிவின்படி பொது தகவல் அலுவலரிடம் தனக்கு வேண்டிய தகவல் தொடா்பான விவரங்களை மனுதாரா் கோரும்போது, அவருக்கு தேவையான நியாயமான உதவிகளை பொது தகவல் அலுவலா் வழங்க வேண்டும்.
தவறான தகவல்கள் மற்றும் திசை திருப்பும் தகவல்கள் வழங்கக்கூடாது. தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் மனுக்களை பிரத்யேகமாக உள்ள தனிப் பதிவேடுகளில் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஆணையத்தில் இருந்து விசாரணை அறிவிப்பு கிடைக்கப்பெற்றால் கட்டாயம் ஆணையம் முன்பு விசாரணைக்கு அரசு அலுவலா்கள் வர வேண்டும் என்றாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.காா்த்திகேயன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் துரைமுருகன், திருப்பூா் கோட்டாட்சியா் சிவபிரகாஷ் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இதைத்தொடா்ந்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடா்பாக அனைத்துத் துறை பொது தகவல் அலுவலா்களுக்கான விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
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