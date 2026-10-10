தகவலறியும் உரிமைச் சட்டம்: விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய மாநகராட்சி அலுவலா்கள்
திருநெல்வேலி மாநகரப் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளி மாணவா்களிடையே தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
திருநெல்வேலி மாநகரப் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளி மாணவா்களிடையே தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சி கல்லணை மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சுகாதார ஆய்வாளா் ராமலெட்சுமி, தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா். மேலும், கட்டுரைப் போட்டி நடைபெற்றது.
வீடுகளில் உருவாகும் குப்பைகளை மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை, சுகாதார கழிவு, சிறப்பு கவன கழிவு என நான்கு வகைகளாக தரம் பிரித்து வழங்குவது குறித்தும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.
பாரதியாா் மாநகராட்சி உயா்நிலைப் பள்ளியில் சுகாதார ஆய்வாளா் அருண்குமாா் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தியதோடு,
கட்டுரைப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு புத்தகத்தை பரிசாக வழங்கினாா்.
பேட்டை காமராஜா் மேல்நிலைப்பள்ளியில் சுகாதார ஆய்வாளா் பிரசாந்த், தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டம் பற்றியும், டெங்கு காய்ச்சல் குறித்தும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.
பாளையங்கோட்டை மண்டலத்தில் உதவி ஆணையா் புரந்திரதாஸ் தலைமையில் சுகாதார அலுவலா் சங்கரநாராயணன், சுகாதார ஆய்வாளா்கள் பாலசுப்பிரமணியன், சஞ்சீவி, முரளிகிருஷ்ணன் ஆகியோா் குழந்தை இயேசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா். மேலும், மாணவிகள் தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டம் குறித்த விழிப்புணா்வு பதாதைகள் ஏந்தியபடி தெற்கு பஜாா் பகுதியில் பேரணியாக சென்று மக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
தச்சநல்லூா் மண்டலத்தைப் பொருத்தவரையில் சுகாதார ஆய்வாளா் இளங்கோ, வண்ணாா்பேட்டையில் உள்ள மாநகராட்சி பழைய தொடக்கப் பள்ளியில் தகவலறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.
மேலப்பாளையம் ஆசாத் மாநகராட்சி பிரைமரி தொடக்கப் பள்ளியில் சுகாதார ஆய்வாளா்கள் மகாராஜன், சிந்து செல்வி ஆகியோா் தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
ற்ஸ்ப்09ஹஜ்ஹழ் கல்லணை மாநகராட்சி மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தகவலறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய சுகாதார ஆய்வாளா் ராமலெட்சுமி.
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