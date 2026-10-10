தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வுப் பேரணி
திருக்கோவிலூரில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வுப் பேரணியை தொடங்கி வைத்த சாா்-ஆட்சியா் கெள.மா.காா்த்திக்ராஜா.
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வு வார விழாவை முன்னிட்டு கல்லூரி மாணவா்களின் விழிப்புணா்வுப் பேரணி திருக்கோவிலூரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருக்கோவிலூா் கலை, அறிவியல் கல்லூரி மாணவா்கள் பங்கேற்ற இப் பேரணியை சாா்-ஆட்சியா் கெள.மா.காா்த்திக்ராஜா தொடங்கி வைத்தாா்.
சாா்-ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் தொடங்கிய பேரணி நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று, மீண்டும் புறப்பட்ட இடத்தில் நிறைவு பெற்றது. இதையடுத்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடா்பாக கல்லூரி மாணவா்களிடம் கலந்துரையாடல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் சாா்-ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் நா.அனந்தசயனன், திருக்கோவிலூா் வட்டாட்சியா் மணி, வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள், காவல் துறையினா், மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்.
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