The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு இஸ்ரேலின் உயரிய விருது அறிவிப்புஏா் இந்தியா, ஆகாசா ஏா் விமானக் கட்டணங்களும் உயா்வுஎதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி இன்று சென்னை வருகை: மாணவா் சந்திப்பு நிகழ்வில் பங்கேற்கிறாா்திருக்கோயில் பணியாளா்களுக்கான திருமணக் கடன் உயா்வு: தமிழக அரசு அரசாணைபிரதமா் மோடி நாளை சென்னை வருகை: 22,000 போலீஸாருடன் ஐந்தடுக்கு பாதுகாப்பு

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வுப் பேரணி

திருக்கோவிலூரில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வுப் பேரணியை தொடங்கி வைத்த சாா்-ஆட்சியா் கெள.மா.காா்த்திக்ராஜா.

Published On :

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வு வார விழாவை முன்னிட்டு கல்லூரி மாணவா்களின் விழிப்புணா்வுப் பேரணி திருக்கோவிலூரில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

திருக்கோவிலூா் கலை, அறிவியல் கல்லூரி மாணவா்கள் பங்கேற்ற இப் பேரணியை சாா்-ஆட்சியா் கெள.மா.காா்த்திக்ராஜா தொடங்கி வைத்தாா்.

சாா்-ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் தொடங்கிய பேரணி நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று, மீண்டும் புறப்பட்ட இடத்தில் நிறைவு பெற்றது. இதையடுத்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தொடா்பாக கல்லூரி மாணவா்களிடம் கலந்துரையாடல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் சாா்-ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் நா.அனந்தசயனன், திருக்கோவிலூா் வட்டாட்சியா் மணி, வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள், காவல் துறையினா், மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தகவலறியும் உரிமைச் சட்டம்: விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய மாநகராட்சி அலுவலா்கள்

தகவலறியும் உரிமைச் சட்டம்: விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய மாநகராட்சி அலுவலா்கள்

வள்ளியூா் பகுதியில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கு

வள்ளியூா் பகுதியில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கு

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் விலக்கு அளிக்கும் வகையில் அரசிதழ்: தவெக அரசுக்கு டிடிவி தினகரன் கண்டனம்

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் விலக்கு அளிக்கும் வகையில் அரசிதழ்: தவெக அரசுக்கு டிடிவி தினகரன் கண்டனம்

ஆர்டிஐ: சட்டம் - ஒழுங்கு தகவல் பெறுவதில் கட்டுப்பாடு! தமிழக அரசு அரசாணை!

ஆர்டிஐ: சட்டம் - ஒழுங்கு தகவல் பெறுவதில் கட்டுப்பாடு! தமிழக அரசு அரசாணை!

விடியோக்கள்

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam