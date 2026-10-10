வள்ளியூா் பகுதியில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்ட விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கு
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பழவூா், வள்ளியூா் பகுதியில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்த விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.
பேச்சுப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவருக்கு பரிசு வழங்கிய சேரன்மகாதேவி சாா் ஆட்சியா் ஆயுஸ்குப்தா.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பழவூா், வள்ளியூா் பகுதியில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்த விழிப்புணா்வு கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.
பழவூா் அருகே உள்ள அழகனேரி ஜாய் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற இக்கருத்தரங்கில் மாணவா்களிடையே பேச்சுப்போட்டி நடைபெற்றது.
வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு சேரன்மகாதேவி சாா் ஆட்சியா் ஆயுஸ்குப்தா பரிசு வழங்கினாா். விழிப்புணா்வு துண்டுப் பிரசுரம் வழங்கப்பட்டது.
லெவிஞ்சிபுரம் அருகே உள்ள கருங்குளம் கேப் பொறியியல் கல்லூரி, வள்ளியூா் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் உண்டு உறைவிட பள்ளி ஆகிய பள்ளியில் நடைபெற்றகருத்தரங்கில் மாணவா்களுக்கிடையே பேச்சுப் போட்டி நடத்தப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டவிழிப்புணா்வு குறித்து உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
ஏற்பாடுகளை ராதாபுரம் வட்டாட்சியா் வில்லுடையாா் தலைமையில் துணை வட்டாட்சியா்கள், வருவாய் ஆய்வாளா்கள், கிராமநிா்வாக அலுவலா்கள் செய்திருந்தனா்.
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