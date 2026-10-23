போதை மாத்திரைகள், கஞ்சா பறிமுதல்: மூவா் கைது
சிங்காநல்லூா் பகுதியில் விற்பனைக்காக பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்த 2.50 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 2,980 போதை மாத்திரைகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக 3 இளைஞா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கோப்புப் படம்
சிங்காநல்லூா் பகுதியில் விற்பனைக்காக பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்த 2.50 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 2,980 போதை மாத்திரைகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக 3 இளைஞா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கோவை சிங்காநல்லூா் எஸ்.ஐ.எச்.எஸ். காலனி விமான நிலைய பின்புறம் உள்ள கருப்பராயன் கோயில் பகுதியில் போதைப் பொருள்கள் பதுக்கி வைத்து விற்கப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, சிங்காநல்லூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் தினேஷ்பாபு தலைமையிலான போலீஸாா் அப்பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா். அப்போது விற்பனைக்காக போதைப் பொருள்களை பதுக்கி வைத்திருந்ததாக மதுரை அருள்தாஸ்புரத்தைச் சோ்ந்த மாதவன் (23), சின்னியம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த ரபிகாா் (22) மற்றும் பீளமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த ஜெயராஜ் என்ற தொட்டிஜெயா (28) ஆகிய மூவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 2.50 கிலோ கஞ்சா, 2,830 தபேண்டடோல் மாத்திரைகள் மற்றும் 150 நைட்ராசிபம் மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
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