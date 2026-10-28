கோவை மத்திய சிறையில் கண்காணிப்பு தீவிரம்: அரசு மருத்துவமனை கைதிகள் வாா்டில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு
தேனி சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து, கோவை மத்திய சிறையில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கோவை மத்திய சிறை
தேனி சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து, கோவை மத்திய சிறையில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள கைதிகள் சிகிச்சைப் பிரிவில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
தேனி மாவட்ட சிறையிலிருந்து 17 கைதிகள் கடந்த 3 நாள்களுக்கு முன் தப்பிச் சென்றனா். இதைத் தொடா்ந்து, கோவை மத்திய சிறையில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கு சிறைக் காவலா்களும், மத்திய ரிசா்வ் பாதுகாப்புப் படை போலீஸாரும் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா். தொடா்ந்து, டிஐஜி ஜெயபாரதி தலைமையில் சிறை வளாகத்தில் புதன்கிழமை பாதுகாப்பு அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது. மேலும், காவல் உயா் அதிகாரிகள் மற்றும் சிறை அதிகாரிகள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனா்.
கோவை மத்திய சிறையில் கைதிகளுக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்படும்போது, கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்ள தனி வாா்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. தேனி விவகாரத்தைத் தொடா்ந்து, கோவை அரசு மருத்துவமனை கைதிகள் வாா்டு நுழைவாயிலில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் தலைமையில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. மேலும், வாா்டின் உள்பகுதியிலும் போலீஸாா் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
ஏற்கெனவே அங்கு கண்காணிப்பு கேமராக்கள் உள்ள நிலையில், கடந்த ஜூன் 4-ஆம் தேதி சிகிச்சையில் இருந்த திருப்பூரைச் சோ்ந்த அஜித்குமாா் (34) என்ற மோசடி வழக்கு கைதி தப்பியோடி மீண்டும் பிடிபட்டாா். இதில், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 3 காவலா்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்ப்பட்டனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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