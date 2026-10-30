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குழிக்குள் தவறி விழுந்த யானை மீட்பு

தனியாா் தோட்டத்தில் கிணற்றுக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் தவறி விழுந்த யானையை வனத் துறையினா் மீட்டனா்.

குழியில் விழுந்து மீண்டும் மேலே வர முயற்சிக்கும் யானை.

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தனியாா் தோட்டத்தில் கிணற்றுக்காக தோண்டப்பட்ட குழியில் தவறி விழுந்த யானையை வனத் துறையினா் மீட்டனா்.

கோவை மாவட்டம், வால்பாறையில் இருந்து கேரள மாநிலம் சாலக்குடி செல்லும் வழியில் உள்ள வனங்களில் ஏராளமான யானைகள் உள்ளன. இரவு நேரங்களில் சாலையில் யானைகள் உலவி வருவது வழக்கமாக உள்ளன.

இந்நிலையில் சாலக்குடி செல்லும் வழியில் உள்ள பட்டத்தூா் என்ற கிராமத்தில் அமைந்துள்ள தோட்டம் வழியாக வியாழக்கிழமை யானைகள் கூட்டமாக சென்றன. இதில், ஒரு யானை கிணற்றுக்காக தோண்டப்பட்ட குழிக்குள் தவறி விழுந்தது.

தகவலறிந்து கேரள வனத் துறையினா் சென்று நீண்ட நேரம் போராடி பொக்லைன் இயந்திரம் மூலமாக யானையை மீட்டனா். குழியில் விழுந்தது சுமாா் 6 வயதுடைய ஆண் யானை என்று வனத் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

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