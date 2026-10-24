The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழகத்தில் இரு நாள்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை! அக். 26-இல் புயல் உருவாக வாய்ப்பு!கடன் பத்திரங்கள் மூலம் ரூ. 9,000 கோடி திரட்டுகிறது தமிழக அரசு!அருணாசல் எல்லையில் ரோந்துப் பாதைகளை சீன படைகள் பின்பற்றாததால் பதற்றம்: இந்தியாபாகிஸ்தானில் இந்திய ஆதரவு பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்போம்! ராணுவ தலைமைத் தளபதி முனீா்!ரூ. 84,084 கோடிக்கு ‘சமுத்ர மந்தன்’ திட்டம்: கடலுக்கு அடியில் எண்ணெய், எரிவாயு தேட வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

சென்னம்பட்டி வனப் பகுதியில் ஆண் யானை உயிரிழப்பு

அந்தியூரை அடுத்த சென்னம்பட்டி வனப் பகுதியில் ஆண் யானை உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்தது வெள்ளிக்கிழமை தெரியவந்தது.

உயிரிழந்த ஆண் யானை.

Updated On :

அந்தியூரை அடுத்த சென்னம்பட்டி வனப் பகுதியில் ஆண் யானை உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்தது வெள்ளிக்கிழமை தெரியவந்தது.

சென்னம்பட்டி வனச் சரகம், கொமராயனூா் பீட், பாப்பம்மாள் குட்டை பகுதியில் ரோந்து சென்ற வனப் பாதுகாவலா்கள், அங்கு காட்டு யானை உயிரிழந்த நிலையில் கிடப்பதைக் கண்டு வனத் துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். உயிரிழந்தது சுமாா் 20 வயதுள்ள ஆண் யானை என்பதும், சுமாா் 4 அடி தந்தங்கள் இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

உயிரிழந்த யானையை மாவட்ட வன அலுவலா் முன்னிலையில் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனத் துறை கால்நடை மருத்துவக் குழுவினா் சனிக்கிழமை உடல்கூறு ஆய்வு செய்கின்றனா். இதன் பின்னரே யானையின் உயிரிழப்புக்கான காரணம் தெரியவரும் என வனத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

யானை நிற்பதை கண்டுகொள்ளாமல் அதிக வேகமாக இயக்கப்பட்ட கா்நாடக பேருந்து: வனத் துறை எச்சரிக்கை

யானை நிற்பதை கண்டுகொள்ளாமல் அதிக வேகமாக இயக்கப்பட்ட கா்நாடக பேருந்து: வனத் துறை எச்சரிக்கை

முதுமலை புலிகள் காப்பக வனத்தில் குட்டி யானை உயிரிழப்பு

முதுமலை புலிகள் காப்பக வனத்தில் குட்டி யானை உயிரிழப்பு

முதுமலை வனப் பகுதியில் சிறுத்தை உடல் மீட்பு

முதுமலை வனப் பகுதியில் சிறுத்தை உடல் மீட்பு

மதுக்கரை அருகே குட்டி யானை உயிரிழப்பு

மதுக்கரை அருகே குட்டி யானை உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!

அக்கா படத்தின் டிரைலர்!

கண்ணும் கண்ணும் பாடல்!

கண்ணும் கண்ணும் பாடல்!