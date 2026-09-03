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எஸ்எஸ்விஎம் கல்வி மாநாடு நிறைவு

கோவை எஸ்எஸ்விஎம் கல்வி நிறுவனங்கள் சாா்பில் நடைபெற்ற ‘எஸ்எஸ்விஎம் டிரான்ஸ்ஃபாா்மிங் இந்தியா’ கல்வி மாநாடு புதன்கிழமை நிறைவடைந்தது.

மாணவா்களுக்கு தற்காப்புக் கலை குறித்து பயிற்சி அளிக்கிறாா் தற்காப்புக் கலை ஆசிரியா் எஸ்.மகேஷ். உடன், கல்வி நிறுவனத்தின் நிா்வாகிகள். ~எஸ்எஸ்விஎம் கல்வி நிறுவன மாநாட்டில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று மாணவா்களுக்கு

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 2:21 am IST

கோவை எஸ்எஸ்விஎம் கல்வி நிறுவனங்கள் சாா்பில் நடைபெற்ற ‘எஸ்எஸ்விஎம் டிரான்ஸ்ஃபாா்மிங் இந்தியா’ கல்வி மாநாடு புதன்கிழமை நிறைவடைந்தது.

இறுதிநாள் நிகழ்ச்சிகளில் இரைப்பை, குடல் மருத்துவ நிபுணா் பால் மாணிக்கம் பங்கேற்று, குடல் ஆரோக்கியம் குறித்து மாணவா்களுக்கு விளக்கினாா். அதைத்தொடா்ந்து தொழில்முனைவோருடனான கலந்துரையாடலில் ஏபிசி ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனத்தின் சா்வேஷ் சஷி பங்கேற்றாா்.

பிற்பகலில் தற்காப்புக் கலை ஆசிரியா் எஸ்.மகேஷ் பங்கேற்று பாரம்பரிய உடற்பயிற்சி, தற்காப்பு முறைகள் குறித்து பயிற்சி அளித்தாா். இறுதியில் முன்னாள் மாணவா்களின் குழு விவாதம் நடைபெற்றது.

முன்னதாக தோ்வு செய்யப்பட்ட பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களின் ஆசிரியா்கள், எஸ்எஸ்விஎம் கல்வி நிறுவன ஆசிரியா்கள், பணியாளா்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது.

அதேபோல, அன்றாட பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு காணும் வகையில் படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தியிருந்த மாணவா்கள் தோ்வு செய்யப்பட்டு பரிசளித்து பாராட்டப்பட்டனா்.

கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவனா் மணிமேகலை மோகன் பேசும்போது, ‘அடிப்படையில் என்னென்ன சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன என்பது குறித்து மாணவா்களுக்கு விளக்கும் வகையில் இந்த கருத்தரங்கு அமைந்திருந்தது. புதிதாக கற்றுக்கொள்ளவும், புதிய விஷயங்கள் குறித்து ஆராயவும், தங்களுக்கான சொந்த பாதையை உருவாக்கும் தைரியத்தை வழங்குவதாகவும் இந்த கருத்தரங்கு அமைந்தது’ என்றாா்.

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