பொறியியல் பணி: கோவை ரயில் பகுதியாக ரத்து
கேரள மாநிலம், ஷொரணூா் அருகே ரயில் பாதையில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை - ஷொரணூா் ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
கேரள மாநிலம், ஷொரணூா் அருகே ரயில் பாதையில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை - ஷொரணூா் ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, செப்டம்பா் 25-ஆம் தேதி கோவை - ஷொரணூா் ரயில் (எண்: 56603) கோவை - லக்கிடி நிலையம் இடையே மட்டும் இயக்கப்படும். இதேபோல, செப்டம்பா் 25-ஆம் தேதி மங்களூரு - கோவை விரைவு ரயில் (எண்: 16324) மங்களூரு - ஷொரணூா் இடையே மட்டும் இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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