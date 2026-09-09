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பொறியியல் பணி: தாம்பரம் - விழுப்புரம் பயணிகள் ரயில் இன்று பகுதியளவில் ரத்து

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து விழுப்புரம் வரை இயக்கப்படும் பயணிகள் ரயில் புதன்கிழமை (செப்.9) பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

ரயில் - கோப்புப் படம்

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 4:54 am IST

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து விழுப்புரம் வரை இயக்கப்படும் பயணிகள் ரயில் புதன்கிழமை (செப்.9) பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் என். ஜெயந்த் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தெற்கு ரயில்வேயின் சென்னை கோட்டத்துக்குள்பட்ட பேரணி யாா்டு பகுதியில் பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் காரணமாக ரயில் போக்குவரத்தில் சிறிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து காலை 9.45 மணிக்குப் புறப்படும் தாம்பரம்- விழுப்புரம் பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 66045), திண்டிவனம்- விழுப்புரம் இடையே புதன்கிழமை பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த ரயில் திண்டிவனத்துடன் நிறுத்தப்படும்.

மறுமாா்க்கத்தில் விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய விழுப்புரம்-சென்னை கடற்கரைப் பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 66046), விழுப்புரம்-திண்டிவனம் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ரயில் திண்டிவனம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிற்பகல் 1.37 மணிக்கு சென்னைக்குப் புறப்படும்.

சென்னை எழும்பூரிலிருந்து பிற்பகல் 1.15 மணிக்கு புறப்படும் எழும்பூா்-மதுரை வைகை அதிவிரைவு ரயில் (வண்டி எண் 12635), இடைப்பட்ட ரயில் நிலையத்தில் சுமாா் 10 நிமிஷங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு, பின்னா் இயக்கப்படும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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